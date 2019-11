Baseball | Premier12 2019 | il Messico travolge gli Stati Uniti | Repubblica Dominicana

Fonte : oasport

(Di lunedì 4 novembre 2019) Va in archivio la seconda giornata delin corso di svolgimento, almeno per il primo dei suoi tre gironi iniziali, a Guadalajara, in, e subito ci sono dei risultati che fanno un certo scalpore, perlomeno nelle dimensioni. Nel match che funge da principale attrazione della giornata, infatti, ilmette a ferro e fuoco glisommergendoli sotto un 8-2 che matura in particolare nell’ottavo inning. Dopo l’immediato singolo di Villanueva da 2 RBI e le risposte di Kratz e Dalbec con due solo homer nel terzo e quarto inning, è proprio Kratz, in qualità di catcher, a regalare, in tutti i sensi, due punti ai messicani nella quinta ripresa facendosi sfuggire una presa. Sul 3-2 si resta fino all’ottavo inning, quando prima Navarro trova un singolo a destra che vale 2 RBI, poi Solis trova un fuoricampo da 3 che fissa il risultato definitivo. La ...

