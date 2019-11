Barbara d’Urso blocca il marito di Delia Duran | “Non te lo permetto!”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 5 novembre 2019) Marco Nerozzi rimproverato dad’Urso a Live: “Non puoi dire certe cose”d’Urso ha deciso di ospitare, seppur in collegamento, Marco Nerozzi,di. Sì perché nonostante la modella sia impegnata da qualche anno con Alex Belli, non ha mai ufficialmente divorziato dall’uomo che tempo fa decise di sposare. Marco, prima di chiudere il collegamento con Live Non è la d’Urso ha invitato il pubblico da casa a dare qualche sberla ad Alex Belli qualora dovesse incontrarlo per strada. Questo non te lo permetto! Almeno nelle mie trasmissioni, certe cose non le puoi dire! Non posso far passare il messaggio che è giusto menare Belli! ha replicatod’Urso furiosa a Live, che di certo non ha apprezzato l’appello lanciato da Marco Nerozzi,did’Urso difende Alex Belli a Live: ...

stanzaselvaggia : Giletti e Floris stanno criticando chi porta in tv personaggi come Tony Colombo trattandoli come fenomeno trash e n… - lemonuyu : Stanotte ho sognato che da barbara d’urso usciva la notizia di tiziano ferrp assassino - neothehackerV2 : Gente che vive e si nutre di TRASH ????? Barbara D'Urso, denunce, giornali, apparenze in TV, etc. SPARATEVI TUTTI!!!… -