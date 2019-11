Verona - il centrodestra ora vuole denunciare Balotelli : “Allo stadio nessuno udiva cori razzisti” : Diffidare legalmente il calciatore Mario Balotelli e "tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente". Si tratta della proposta contenuta nella mozione presentata dal consigliere comunale veronese Andrea Bacciga della lista di centrodestra "Battiti per Verona" dopo quando accaduto domenica durante la partita tra Hellas Verona e Brescia.Continua a leggere

Hellas Verona - interdizione per il capo ultrà Castellini fino a giugno 2030. Aveva offeso pubblicamente Balotelli : “Non è 100% italiano” : Fuori dallo stadio ed escluso dalle attività legate alla società fino al 30 giugno 2030. L’Hellas Verona, con una nota, ha comunicato di aver preso provvedimenti nei confronti di Luca Castellini, il capo ultrà che lunedì Aveva rilasciato dichiarazioni offensive nei confronti di Mario Balotelli dopo l’episodio di razzismo avvenuto nel corso del match di campionato Hellas-Brescia. “Hellas Verona FC – si legge sul sito ...

Balotelli - il Verona bandisce l'ultrà'Non gradito allo stadio fino al 2030" : L'Hellas Verona ha deciso di applicare la misura interdittiva dopo le parole contro Balotelli, "espressioni gravemente contrarie ai principi etici e ai valori del nostro club" Segui su affaritaliani.it

Balotelli - il Verona mette al bando il capo ultrà Castellini sino al 2030. «Non è gradito» : Contina il caso Balotelli, dopo gli insulti partiti dalla curva dell'Hellas Verona. «Il Comune di Verona deve adire le vie legali nei confronti di Mario Balotelli e di chi ha diffamato la...

Quattro consiglieri chiedono al comune di Verona di denunciare Balotelli : "Diffama la città" : Il comune di Verona deve adire le vie legali nei confronti di Mario Balotelli e di chi ha diffamato la città di Verona. È la proposta contenuta nella mozione presentata da Quattro consiglieri comunali di Verona, che ha come primo firmatario Andrea Bacciga, eletto in consiglio con ‘Battiti’, la civica del sindaco Federico Sboarina. Gli altri firmatari sono i consiglieri della Lega Alberto Zelger, Paolo Rossi e Anna ...

Cori razzisti contro Balotelli - l’Hellas Verona stanga Luca Castellini : decisione pesantissima del club : Il club veronese ha deciso di vietare l’accesso al Bentegodi di Luca Castellini fino al 30 giugno 2030, comunicandolo mediante una nota apparsa sul proprio sito E’ arrivata la durissima presa di posizione dell’Hellas Verona nei confronti di Luca Castellini, il capo ultras che ieri ha attaccato duramente Mario Balotelli, accusandolo di essere “più stupido che negro“. Il club veronese ha immediatamente preso le ...

Cori razzisti a Balotelli - il sindaco di Verona : “città diffamata - intenzionati a procedere legalemente contro il giocatore” : Il Consiglio comunale di Verona invita sindaco e comune a diffidare legalmente Balotelli per diffamazione verso la città: il primo cittadino Sboarina punta il dito contro il calciatore Una clamorosa novità arricchisce le polemiche sul caso riguardante i Cori razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Verona-Brescia: dal Consiglio comunale di Verona arriva una mozione affinché “il sindaco e gli uffici legali del Comune diffidino ...

Cori a Balotelli - la città di Verona presenta una mozione contro l’attaccante : le reazioni : Il Consiglio comunale di Verona ha presentato una mozione affinché “il sindaco e gli uffici legali del Comune diffidino legalmente il calciatore e tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente”. Richiesta fatta da Andrea Bacciga (Battiti per Verona), dopo quando accaduto domenica durante la partita tra Hellas Verona e Brescia. Secondo la mozione, Balotelli sarebbe uscito dal campo accusando la tifoseria del ...

Il Consiglio comunale di Verona vuol diffidare Balotelli : “Diffama la nostra città” : Non è la curva del Verona che offende Balotelli, è Balotelli che diffama Verona. L’idea geniale è del consigliere comunale veronese Andrea Bacciga (Battiti per Verona), che dopo il caos razzismo scoppiato per i cori contro l’attaccante del Brescia presenta una mozione in Consiglio comunale che capovolge tutto: bisogna diffidare legalmente il calciatore Mario Balotelli e “tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ...

Cori razzisti a Balotelli - il Verona collabora con la Procura : daspo a vita per il capo ultrà Luca Castellini : Il Verona è pronto a collaborare con la Procura in merito ai Cori razzisti rivolti a Balotelli: pronta l’identificazione dei colpevoli e il daspo a vita per il capo ultrà Luca Castellini Il caso Balotelli tiene ancora banco nelle cronache sportive italiane. I Cori razzisti rivolti al giocatore in Verona-Brescia hanno riportato sotto i riflettori la piaga del razzismo nel calcio italiano, con l’aggravante delle dichiarazioni del ...

Notizie del giorno – Le parole shock del capo ultrà del Verona contro Balotelli - Gourcuff torna in Serie A : LE parole DEL capo ULTRA’ DEL Verona contro Balotelli – “Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva”. Sono le parole del capo ultrà dell’Hellas Verona, Luca Castellini, intervistato al ‘Morning Show’ dell’emittente veneta Radio Café. “L’anno prossimo Balotelli non gioca più a calcio, andrà in televisione a fare la ...

Chi è Luca Castellini - ultrà del Verona che inneggia a Hitler e che si è scontrato con Balotelli In tv le tesi filonaziste : Hitler? «ha commesso meno crimini della democrazia». La commissione Segre? «Una pagliacciata». Attivo su twitter ma anche sul «facebook russo» V-kontakte

Verona - il consigliere di maggioranza presenta mozione : “Verona diffamata - nessun coro razzista contro Balotelli” : Vietato citare la città di Verona. Pena condanna politica. Mario Balotelli insultato al Bentegodi? Da denunciare. È la nuova trovata del consigliere scaligero Andrea Bacciga (detto Barzi), già passato agli onori delle cronache per il gesto fascista rivolto alle attiviste del movimento “Non Una di Meno”. Ieri però l’esponente leghista si è superato presentando la mozione di ”condanna politica per chi diffama la città di Verona” che ...

Cori razzisti Verona-Brescia - Salvini fa discutere : “un operaio dell’Ilva più importante di 10 Balotelli” : Le dichiarazioni di Matteo Salvini in merito ai Cori razzisti rivolti a Balotelli fanno discutere: il leader della lega glissa sull’argomento giudicandolo un problema di secondo piano Il lunedì è da sempre il giorno in cui si commenta quanto accaduto nella domenica di Serie A, ma questa volta gli episodi prettamente sportivi lasciano spazio alle opinioni personali in merito ai Cori razzisti durante Verona-Brescia. Protagonista, suo ...