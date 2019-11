Balotelli e il razzismo nelle curve | perché il calcio italiano ha bisogno di SuperMario

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Una pallonata al. Sa un po’ di retorica, ma stavolta non è una metafora:ha proprio calciato il pallone contro la curva del Verona. La solita curva dell’Hellas, quella nota per le sue simpatie di destra, che a metà anni Novanta appendeva un manichino nero impiccato dagli spalti per protestare contro l’acquisto dell’olandese Ferrier e un paio di decenni dopo ancora non perde occasione di fare cori e ululati contro gli avversari di colore. Era già successo a inizio stagione con Kessié, è capitato di nuovo con. E no, non si tratta di “rimanere frastornati dai decibel del tifo gialloblù” (come aveva commentato la società), né di una “curva ironica”, come la definisce il presidente Setti. È proprio: i “buuu”, gli insulti, li hanno ripresi le telecamere, li hanno sentiti anche gli ispettori federali, non se li è inventati. In settimana arriverà ...

pietroraffa : Io sto dalla parte di Mario #Balotelli. Senza se e senza ma. Gli incresciosi episodi di razzismo nel calcio itali… - pfmajorino : Si può dare un #daspo a vita a tanti tifosi del #Verona o chiudere la curva per un bel pezzo di campionato. L'unica… - hakansukur : Essere umani non dovrebbe essere cosi difficile, Balotelli ti siamo vicini, che il tuo gol segnato sia contro il ra… -