Balotelli | capo ultrà Verona | «Non è del tutto italiano Noi razzisti? Abbiamo un negro

Cori razzisti verso Balotelli - il capo ultras del Verona shock : “non potrà mai essere del tutto italiano” : Le dichiarazioni shock del capo ultras del Verona dopo i Cori razzisti contro Mario Balotelli Episodio di razzismo contro Mario Balotelli ieri durante Verona-Brescia: il match è stato interrotto per qualche minuto e non sono mancate le polemiche post gara. Adesso, a far discutere però sono le forti dichiarazioni del capo ultras del Verona: “Balotelli è italiano perchè ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto ...

Per il capoultrà del Verona Luca Castellini "Balotelli ha deciso [...] di fare quella pagliacciata e lanciare il pallone in curva". Intervistato a Morning Show dell'emittente veneta Radio Cafè sul caso dei "buu" razzisti durante Verona-Brescia, il tifoso ha spiegato: "Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c... il ...