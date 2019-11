Auto | Fca | a ottobre oltre 33 mila immatricolazioni e quota a 21 | 5%

Fca-Psa - annunciata la fusione tra le società di Automobili : sarà sfida ai tedeschi : La FIAT, ormai da diversi anni, è una delle aziende automobilistiche più importanti nel panorama economico italiano. A partire dal 2014 ha assunto la sigla FCA, ovvero in seguito alla fusione con l'americana Chrysler. Il presidente del gruppo è John Elkann, il quale prossimamente potrebbe essere alla guida di un ulteriore brand che dovrebbe nascere da un'altra fusione con un marchio francese. Infatti, dopo il fallimento della trattativa con ...

Fusione FCA-PSA - L'accordo è ufficiale : nasce il quarto costruttore di Auto al mondo : Dopo le indiscrezioni di ieri sera sul sì da tutte le parti in causa, alle nozze tra la Fiat Chrysler e il gruppo PSA mancava solo l'ufficialità. Che è arrivata, affidata a un comunicato congiunto diffuso a pochi minuti dallapertura dei mercati borsistici: "Il consiglio di sorveglianza di Peugeot SA e il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler automobiles NV hanno concordato allunanimità di lavorare a una piena aggregazione ...

Accordo Fca-Psa - nasce colosso dell'Auto : 8.25 La conferma è ufficiale. Il matrimonio tra Fca e Psa, per creare un nuovo colosso dell'auto, è stato celebrato. Si tratterà del quarto gruppo automobilistico nel mondo con 8,7 milioni di auto vendute, alle spalle di Gm,Volkswagen e l'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. La nuova società sarà paritetica guidata da Carlos Tavares, amministratore delegato, e John Elkann, presidente.In CdA 11 membri:5 nominati Fca, 5 Psa più Tavares. 400 mila ...

