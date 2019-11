Ascolti tv domenica 3 novembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La miniserie I ragazzi dello Zecchino d'Oro, prima puntata (live e recensione), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Che Tempo che Fa, sesta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Molly's Game ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film La ragazza nella nebbia ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene ha ...

Ascolti Tv Domenica 3 novembre : Ascolti Tv Domenica 3 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La ragazza nella nebbia 1a tv- Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln I Ragazzi dello Zecchino d’Oro – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa + Il Tavolo – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani ...

La Domenica Ventura Ascolti : Simona si affida a Valeria Marini : Simona Ventura, anticipazioni La Domenica Ventura 3 novembre: Valeria Marini tra gli ospiti Nella fascia del mezzogiorno della Domenica di Rai2 Simona Ventura, purtroppo, continua a precipitare nell’abisso con La Domenica Ventura. Anche il direttore del secondo canale della Tv di Stato Carlo Freccero ha parlato, di recente, delle difficoltà riscontrate da Simona Ventura e dello share sotto le aspettative, ma probabilmente occorre ancora ...

Ascolti Tv USA domenica 27 ottobre stabile The Rookie - Supergirl cresce : Ascolti Tv USA domenica 27 ottobre Supergirl torna a crescere NB: la NFL live su NBC/CBS e il baseball su Fox potrebbe portare a significativi aggiustamenti nei dati finali che vi segnaleremo nell’appuntamento degli Ascolti USA di domani Dopo due settimane di declino Supergirl si stabilizza guadagnando anche qualche migliaia di spettatori restando stabile nei demo 18-49 anni con 0.2 di rating e 984 mila spettatori. stabile anche Batwoman ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 27 ottobre : Imma Tataranni ultima puntata chiude a 4.7 milioni : Chiusura vincente per ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’. L’ultima puntata della fiction di Rai 1 ha vinto la prima serata di domenica 27 ottobre con 4.742.000 telespettatori e il 22.2% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, il Gran Premio di Formula 1 del Messico su Tv8, con 2.089.000 spettatori e il 9.5% di share. Poco dietro ‘Benvenuti al Sud‘ su Canale 5, con 2.039.000 telespettatori e il ...

Ascolti Fialdini-D’Urso - domenica 27 ottobre : chi ha vinto la sfida : Ascolti domenica Live di Barbara d’Urso: Canale5 supera il 14% e batte in share la Fialdini E’ andata in onda ieri pomeriggio una nuova puntata di domenica Live. Il talk show di Canale5 condotto da Barbara d’Urso ha totalizzato i seguenti Ascolti: 2.117.000 telespettatori e il 14,13% di share, che sono bastati alla “Wonder Woman” di Cologno Monzese a vincere di pochissimo (in share) lo scontro con il suo diretto ...

Ascolti TV | Domenica 27 ottobre 2019. Domina il finale di Imma Tataranni (22.2%) - male Benvenuti al Sud (9%). Formula 1 9.5%. Le Iene meglio di Fazio. Maratona Mentana 8.6% : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 27 ottobre 2019, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.742.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.039.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 – dalle 21.07 alle 22.38 – Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.812.000 spettatori (7.4%) mentre – ...

Domenica In - Ascolti 27 ottobre : Mara Venier sfiora il 18% di share : Mara Venier sfiora il 18% di share: gli ascolti di Domenica In del 27 ottobre Continua a volare Mara Venier con il ritorno della sua Domenica In segnando ogni settimana un successo strepitoso, battendo le soap di Canale 5. Una puntata scoppiettante quella andata in onda il 27 ottobre alimentata dalla simpatia e dalla spontaneità della conduttrice, ma anche dei tanti ospiti che hanno fatto capolino negli studi Fabrizio Frizzi. Gli ascolti di ...

Ascolti TV | Domenica 27 ottobre 2019. Domina il finale di Imma Tataranni (22.2%) - male Benvenuti al Sud (9%) battuto dalla Formula 1 (9.5%). Fazio 7.4%-6.1% - Le Iene 10.6% : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 27 ottobre 2019, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.742.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.039.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.812.000 spettatori (7.4%). Su Italia1 l’appuntamento con Le Iene ha ...

Ascolti Live Non è la d’Urso : Barbara al 13%. Bene Domenica Live : Live Non è la d’Urso, Ascolti 20 ottobre: Barbara d’Urso doppiata da Imma Tataranni E’ andata in onda ieri sera una nuova puntata di Live Non è la d’Urso prima dello spostamento al lunedì sera e il programma di Barbara d’Urso ha totalizzato questi Ascolti: 2.103.000 telespettatori e il 12,93% di share. Nulla ha potuto, Barbara, contro il successo travolgente di Imma Tataranni Sostituto Procuratore su Rai1 che ha ...