Ascolti tv | dati Auditel domenica 3 novembre | I ragazzi dello Zecchino d’Oro vince con

Ascolti tv 3 novembre - volano Venier e I ragazzi dello Zecchino D’oro : tutti i dati : Ascolti tv, domenica 3 novembre. Ecco qual è stato il canale più seguito Ed è andata pure la prima domenica di novembre! Un fine settimana freddo, uggioso e piovoso quello che si è appena concluso. Ma come avranno trascorso gli italiani la loro serata domenicale? Che cosa avranno guardato in televisione seduti sul divano magari […] L'articolo Ascolti tv 3 novembre, volano Venier e I ragazzi dello Zecchino D’oro: tutti i dati proviene ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 30 ottobre : The Help vince con 2.8 milioni : Il film di Rai1, ‘The Help‘, si aggiudica gli Ascolti della prima serata di mercoledì 30 ottobre grazie a 2.888.000 telespettatori e il 14,48% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda parte del colossal ‘Titanic‘ è stata vista da 2.278.000 telespettatori pari al 10.27% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 dove ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 2.162.000 telespettatori e uno share del ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 29 ottobre : La strada di casa chiude sfiorando i 4 milioni - Il Collegio batte Titanic : Manco a dirlo è Ra 1 a vincere il prime time di martedì 29 ottobre con l’ultima puntata della fiction ‘La strada di casa’ vista da 3.950.000 telespettatori pari a uno share del 17,32%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra ‘Il Collegio‘ su Rai2, che ha ottenuto 2.252.000 telespettatori e il 9,72% di share, e ‘Le Iene’ che su Italia1 ha totalizzato 2.141.000 telespettatori e il 12,78% di share. Terzo ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 28 ottobre : Il Commissario Montalbano vince su Live : Il Commissario Montalbano è sempre vincente: l’episodio in replica “Una voce di notte” su Rai 1 vince il prime time del 28 ottobre con 4 milioni 615mila telespettatori pari al 21.42% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 1 milione 946mila telespettatori pari al 13% di share. Su Rai3 Report ha raccolto 2 milioni 100mila spettatori con il 9.01% di share, mentre su Rai2 Stasera ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 27 ottobre : Imma Tataranni ultima puntata chiude a 4.7 milioni : Chiusura vincente per ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’. L’ultima puntata della fiction di Rai 1 ha vinto la prima serata di domenica 27 ottobre con 4.742.000 telespettatori e il 22.2% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, il Gran Premio di Formula 1 del Messico su Tv8, con 2.089.000 spettatori e il 9.5% di share. Poco dietro ‘Benvenuti al Sud‘ su Canale 5, con 2.039.000 telespettatori e il ...

Ascolti tv - dati Auditel del 25 ottobre vince Tale e Quale Show con Antonio Mezzancella : È Tale e Quale Show – Il Torneo, su Rai1, a conquistare la prima serata tv di ieri: il programma di Carlo Conti che nella serata di venerdì 25 ottobre ha visto la vittoria di Antonio Mezzancella nei panni di Ultimo, ha ottenuto 4 milioni 92mila spettatori, pari al 20.23% di share. Battuta su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3, con Gianni Morandi protagonista, che ha totalizzato 2 milioni 788mila spettatori con il 13.67% di ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 24 ottobre : Un passo dal cielo 5 senza rivali : Rai 1 vince il prime time di giovedì 24 ottobre con ‘Un passo dal cielo 5‘, visto da 4.389.000 telespettatori (share del 19,3%). Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Italia1 con Le Iene Show – Speciale Marco Pantani che ha ottenuto 1.696.000 telespettatori e uno share del 9,91%. Terzo posto per Canale 5 per l’ultima puntata di ‘Eurogames‘, seguita da 1.554.000 telespettatori, share 8,2%. Da ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 23 ottobre : la finale di Amici Celebrities vince di misura su Brooklyn : Vittoria di misura per la finale di ‘Amici Celebrities’. Il programma condotto da Michelle Hunziker ha avuto la meglio in un testa a testa con il film di Rai1 ‘Brooklyn‘. Nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi, dalle 21.47 alle 23.32, il programma di Canale 5 ha ottenuto 3.098.974 telespettatori con il 13.87% di share, mentre il film su Rai1 ha totalizzato 2.975.135 telespettatori con il 13.31% di share. ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 22 ottobre : vince La strada di casa 2 - partenza record per Il Collegio 4 : Vittoria della fiction ‘La strada di casa 2‘ con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere che si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime time del 22 ottobre con 3.821.000 telespettatori (share 16,1%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 la partita di Champions League Manchester City-Atalanta ha ottenuto 3.143.000 telespettatori (share 12.36%). Da segnalare su Rai2 l’ottimo esordio per la quarta stagione de ‘Il ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 21 ottobre : Il Commissario Montalbano batte Checco Zalone : Ennesima vittoria per Il Commissario Montalbano. La replica della puntata ‘La caccia al tesoro’, infatti, andata in onda su Rai1 nel prime time di lunedì 21 ottobre, è stata premiata da 4.599.000 telespettatori (20,39 di share) conquistando il gradino più alto del podio. Ascolti tv prime time Secondo posto, a distanza, per Canale 5 con il film di Checco Zalone ‘Che bella giornata‘, visto da 2.443.000 telespettatori (share ...

Ascolti tv - dati Auditel del 19 ottobre : esordio record per Tu sì que vales : esordio record di tutte le edizioni, dal 2014, per Tu sì que vales: lo show di Canale 5 ha raccolto sabato 19 ottobre una media di 4 milioni 988mila spettatori pari al 28.01% di share, aggiudicandosi nettamente la serata. Su Rai1 l’ultimo appuntamento con Ulisse – Il piacere della scoperta, dedicato alla Sicilia del Gattopardo, è stato seguito da 3 milioni 558mila appassionati pari al 18.5%. Ancora in prima serata, su Rai2 le serie ...

Ascolti : dati Auditel di venerdì 18 ottobre - percorso netto per Tale e Quale Show : E’ stato ancora una volta Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti e ieri sera concluso con la vittoria di Agostino Penna, ad imporsi nella sfida degli Ascolti di ieri, sfiorando i 4 milioni di telespettatori (3 milioni e 906mila) pari al 19.5% di share. Tale e Quale Show: le immagini delle imitazioni della finale di ...

Ascolti tv - dati Auditel del 17 ottobre : Un passo dal cielo doppia Eurogames : La sesta puntata della fiction Un passo dal cielo 5, trasmessa giovedì 17 ottobre da Rai1, ha dominato gli Ascolti del prime time televisivo, con 4.281.000 spettatori e il 19.5% di share, doppiando il programma di Canale 5, ‘Eurogames’, che ha ottenuto 1.944.000 spettatori e il 9.8% di share. ‘Eurogames’ si è piazzato al terzo posto degli Ascolti, dietro a ‘Le Iene Show’ di Italia 1, che ha ottenuto 1.981.000 ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 16 ottobre : Amici Celebrities sfiora i 3 milioni e vince : Vittoria per Amici Celebrities che con la semifinale conquista il prime time del 16 ottobre totalizzando su Canale 5 2.978.000 telespettatori e il 18,47% di share. Ascolti tv prime time Rai2 con Rocco Schiavone 3 ha ottenuto 2.652.000 telespettatori e l’11,58%, mentre Rai3 ha conquistato il terzo gradino del podio grazie a ‘Chi l’ha visto?’ seguito da 2.047.000 telespettatori pari al 10,06%. Fuori dal podio Rai1 che con ...