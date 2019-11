Arriva la plastic tax temperata Mediazione del Tesoro per accontentare tutti

Manovra - Arriva la plastic tax su tappi e tetrapak. Sulle auto si cambia : cambiano ancora le misure della Manovra appena varata dal governo giallorosso. E la tensione nella maggioranza resta alta. L?esecutivo, dopo la sollevazione, ha ridimensionato la stangata Sulle...

Si moltiplicano i plastic ban in giro per il mondo. Oggi l'uso della plastica è sottoposto a restrizioni più o ...

Arrivano sugar tax e tassa sulla plastica - Salvini : “Sono boiate - in un momento di crisi massacrano le famiglie” : “La sugar tax e’ una boiata, come la tassa sulla plastica: in un momento di crisi non e’ il caso di tartassare le famiglie italiane, massacrare chi paga la cedrata al supermercato, o la bottiglietta di plastica“. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Perugia con “Dritto e Rovescio”, su Rete4. “Aver messo una tassa sulle bibite zuccherate per colpire lo zucchero va a colpire ...

Legge di Bilancio : potrebbero Arrivare aumento dei tabacchi e nuova tassa sulla plastica : Fondo unico per le famiglie, piano casa, abolizione dei superticket, carcere per i grandi evasori, Quota 100 senza alcuna modifica e tassa su imballaggi e plastica sono solo alcuni dei provvedimenti che dovrebbero essere inseriti nel Documento programmatico della Legge di Bilancio che sarà oggetto di discussione del prossimo Consiglio dei Ministri. Il vertice è previsto per stasera 15 ottobre alle ore 21, poiché entro la mezzanotte il testo ...

Parola d’ordine grillina tasse : Arriva la plastic tax : La Parola d’ordine del Governo grillino è tasse. Tra le misure che, secondo fonti di governo, saranno introdotte con la

Braccio ferro Renzi-Di Maio su Quota 100. Sconto su ristorante e idraulico - Arriva la plastic tax : Il governo prende ancora 24 ore per sciogliere i nodi sul documento programmatico di bilancio che deve essere presentato all'Ue entro oggi a mezzanotte. A far slittare il Consiglio dei ministri risolutivo sarebbe il Braccio di ferro fra il Movimento 5 stelle e Italia viva su Quota 100. Luigi Di Maio vuole tenere la misura, mentre Matteo Renzi preme per superarla a favore di una riduzione delle tasse. A guardare con preoccupazione a quanto sta ...

Manovra - Arriva la plastic tax : “Vogliamo una legge di Bilancio che guardi a un futuro più verde” : Nella Manovra che verrà discussa domani in Consiglio dei ministri potrebbe arrivare una stretta sulla plastica: una tassa che potrebbe arrivare a 0,2 euro per ogni chilogrammo di imballaggi o involucri plastici e che si inserisce nella serie di misure "verdi" che sta intraprendendo il governo. ""Se parliamo di legge di Bilancio, la prima cosa che vogliamo fare è che tutte le correzioni sulle tasse si devono fare per dare ai nostri figli e nipoti ...

Manovra - slitta a domani il Cdm. M5S insiste su taglio cuneo e no aumento tasse. Arriva la plastic tax per contenitori e imballaggi : Sconto a chi paga con carte di credito o bancomat idraulico e parrucchiere. Cambia il meccanismo di "cashback" immaginato per premiare chi fa acquisti con sistemi di pagamento...