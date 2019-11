Arriva il rumor che aspettavate | ecco il prezzo del Mi Watch di Xiaomi

Inter - Conte chiede rinforzi : a gennaio potrebbe Arrivare Matic (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri dovranno rinforzare la rosa a gennaio, visto che il tecnico, Antonio Conte, ha evidenziato questa necessità per continuare ad essere competitivi almeno fino alla fine di questa stagione. Grazie al successo ottenuto ieri in casa del Brescia per 2-1, con gol decisivi messi a segno da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, il club meneghino è balzato ...

Calciomercato Juventus - The Sun : 'Mandzukic ed Emre Can pur di Arrivare a Pogba' (RUMORS) : La Juventus è prima in classifica sia in Serie A che in Champions League ma ciò che è emerso in questo mese di ottobre è la qualità del gioco espressa dai bianconeri. Merito dei giocatori ma anche del calcio promosso da Maurizio Sarri, che sta dimostrando tutto il suo valore da tecnico. Il secondo gol di Higuain contro l'Inter dimostra come la Juventus stia cercando di promuovere un gioco più offensivo, caratterizzato da molti passaggi che ...

Calciomercato Juventus - potrebbe Arrivare Eriksen a gennaio (RUMORS) : C'è grandissimo entusiasmo alla Juventus dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha dimostrato tutta la sua forza, giocando un match praticamente perfetto contro una squadra che aveva vinto tutte le partite di campionato finora. Intanto, continuano ad arrivare importanti notizie di mercato per quanto riguarda il club bianconero. Le ultime news si concentrano su Christian Eriksen, vero e proprio pallino ...

Red Dead Redemption 2 Undead Nightmare Arriva o no? Rockstar Games risponde ai rumor : Sono poche le settimane che ci separano dal primo compleanno di Red Dead Redemption 2, il secondo capitolo della serie free roaming in salsa western curata da Rockstar Games. Un anno in cui milioni sono gli utenti che hanno sollevato la polvere delle aridi lande che fanno da scenografia al titolo, tanto negli ambienti di gioco single player quanto in quelli multiplayer. Ed è un Red Dead Redemption 2 che non ha di certo offerto il fianco ...

Calciomercato Juventus - Arrivano conferme dall'Inghilterra : interessa Haaland (RUMORS) : La Juventus, come è noto, è sempre molto attenta al mercato dei giovani, lo ha dimostrato anche nel Calciomercato estivo, nel quale ha investito molto su giovani per la prima squadra ma anche per l'under 23 e la Primavera. In prima squadra spiccano i nomi del classe 1999 De Ligt, l'acquisto più oneroso del mercato bianconero, poi quello del classe 1998 Demiral, arrivato dal Sassuolo, non dimenticando l'investimento su Pellegrini, il terzino ...