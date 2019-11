Arrestato esponente dei Radicali | organico a famiglia mafiosa Nicosia progettava

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 4 novembre 2019) La Procura di Palermo ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazionee favoreggiamento. In carcere, tra gli altri, sono finiti il capomafia di Sciacca Accursio Dimino e Antonello, membro del Comitato nazionale deiitaliani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti. Insieme a una parlamentare di Leu di cui si sarebbe detto collaboratore ha incontrato diversi boss detenuti. Secondo la Procura avrebbe fatto da tramite tra capimafia, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all'esterno messaggi e ordini. Per i magistrati,, sarebbe "pienamente inserito nell'associazione". Chiedeva al clan di intervenire per riscuotere crediti, partecipava a summit con fedelissimi del boss Matteo Messina Denaro. In uno degli incontri con gli uomini d'onore del clan di Sciacca, tenuto a Porto Empedocle a febbraio 2019,...

sputnik_italia : #Mafia, arrestato #esponente partito Radicale: 'vicino ai fedelissimi di Messina Denaro' - ilpost : È stato arrestato con l’accusa di associazione mafiosa Antonello Nicosia, esponente dei Radicali - DigitalDem_it : Mafia, arrestato un collaboratore parlamentare, esponente dei Radicali Italiani. Accompagnava una deputata, oggi di… -