Arrestato assistente di Pina Occhionero Italia Viva | ritenuto messaggero dei boss

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) La Procura di Palermo ha fermato 4 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. In carcere, tra gli altri, sono finiti il capomafia di Sciacca Accursio Dimino e Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicalini, per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti. Insieme a una parlamentare di cui si sarebbe detto collaboratore ha incontrato diversidetenuti. Secondo la Procura avrebbe fatto da tramite tra capimafia, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all’esterno messaggi e ordini.La parlamentare al cui seguito Nicosia è entrato in istituti di pena di alta sicurezza è Giusep, 41 anni, avvocato, molisana, eletta alle ultime elezioni politiche nelle liste di Leu e recentemente passata a, il partito di Matteo Renzi. La deputata non è al momento indagata, ma ...

