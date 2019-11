Armato di coltello in centro Roma | fermato dalla polizia

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : uomo Armato di coltello in Vaticano - 18 ottobre - : ULTIME NOTIZIE , Ultim'ora oggi Francia: arrestato un terrorista che stava preparando un attentato in stile 11 settembre. I dettagli, 18 ottobre 2019,

Parigi - uomo Armato di coltello ferisce persone in Prefettura : ucciso dalla polizia : Allarme giovedì alla Prefettura di Parigi dove un uomo si presentato armato di coltello e si è scagliato sui presenti colpendo diverse persone prima di essere ucciso dai poliziotti in servizio.Continua a leggere

Siracusa - tenta rapina a donna incinta Armato di coltello : Lo scorso 5 agosto, un 44enne pregiudicato ha tenta to di rapina re una donna incinta che si trovava all’interno della sua autovettura, in compagnia del figlio di 3 anni, parcheggiata nella centralissima via Napoli di Noto, a Siracusa . L’uomo si è seduto a lato guida armato di coltello . Le grida della donna e l’arrivo del marito hanno messo in fuga il rapina tore. Individuato dai Carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. ...

Ghanese Armato di coltello semina il panico : ferisce poliziotto : Emanuele Canepa Il giovane immigrato avrebbe perso la testa dopo essersi vista negata la possibilità di ricevere il pocket money destinato ai migranti. Ha letteralmente semina to il panico in piazza, il giovanane 28enne di origine Ghanese che quest'oggi, brandendo un coltello , ha iniziato a minacciare i passanti nel centro di Caserta. La violenza ha avuto inizio questa mattina quando il giovane si è recato nei pressi degli uffici ...

Ragazzo Armato di coltello entra in un appartamento per rubare ma il proprietario 72enne è un ex boxeur che lo massacra di botte : Un giovane ladro si è introdotto in un appartamento ma si è trovato di fronte il proprietario dell’immobile, un vecchio di 72 anni che lo ha massacrato di botte. Il giovane ladro che si chiama George McCalium ha subito due lezioni. La prima dalla giustizia pubblica, essendo stato condannato a quattro anni di reclusione e dalla giustizia privata avendo avuto una sonora lezione dal 72 enne proprietario ...