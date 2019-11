Arbitri | Garanzini fa a pezzi Rizzoli | “Cacciano un signore come Ancelotti e decidono

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Definitivo Gigisu La Stampa di oggi, fa giustamente ai vertici arbitrali italiani incapaci di comunicare. Sui falli di mano hanno creato un sistema che definisce a targhe alterne: “una volta sì e una no”. Il caso di scuola è con tutta evidenza quello di De Ligt, perdonato nel finale di partita con il Bologna, castigato a Lecce con il rigore del pareggio, ri-perdonato in avvio di derby per un colpo identico a quello leccese, anzi così a occhio un tantino meno casuale. E non nel giro di anni: di due settimane, dal 19 ottobre al 2 di novembre. Alla faccia della certezza del diritto, non ci si capisce più nulla. Sottolinea la schiettezza di Sarri che dopo il derby ha detto che l’olandese aveva la mano al posto sbagliato nel momento sbagliato. Sottinteso, l’arbitro Doveri e/o il Var Maresca avrebbero potuto o dovuto decidere per il rigore. Sarri venerdì aveva ...

