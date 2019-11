Antonio Zequila | «L’isola dei famosi per pornostar ed ex tronisti | nel litigio con

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 4 novembre 2019) “E’ stata l’esperienza che mi ha portato a farmi conoscere a tutti, dopo anni di gavetta e di teatro anche a fianco di personaggi importanti come Zeffirelli”,parla della sua esperienza aldeinella terza edizione, con alla guida Simona Ventura, che ritiene molto cambiata rispetto alle attuali edizioni. I partecipanti infatti erano di altro livello: “All’epocadei– ha spiegato in un’intervista a “Radiocusanocampus.it” – era il programma di punta della Rai, nella mia edizione partecipò anche Al Bano, per dire, quindi non era un programma avvilito come adesso in cui partecipano soloo reduci da Uomini e Donne, gente senza curriculum: in quel tempo questo reality era una sorte di approvazione e promozione”. Passata alla tv anche la storia della lite tv con Adriano Pappalardo: “Dopo la lite a Domenica In con Adriano Pappalardo, ...

