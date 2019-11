Anticipazioni Uomini e Donne | Trono Over | Nuovi Problemi tra Ida e Riccardo!

Anticipazioni Uomini e donne : dopo i pianti - la Galgani ritrova il sorriso con Juan Luis : La puntata di Uomini e donne trasmessa oggi 4 novembre è stata ampiamente dedicata a Gemma Galgani e al suo complicato percorso al fianco di Jean Pierre. Lui, che già la scorsa settimana aveva confermato di voler conoscere altre dame, ha ulteriormente chiarito di non vedere un futuro al fianco della Galgani. Il fatto ha scatenato lunghi pianti nella torinese, apparsa decisamente amareggiata per il triste epilogo. Le sue affermazioni non hanno, ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni oggi 4 novembre : Tina e Gemma - è lite! - trono over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata di oggi, 4 novembre, trono over. Gemma contro Tina Cipollari e ValenTina Autiero allo scontro con Simone

Anticipazioni Uomini e donne - Alessandro non corteggerà Veronica : 'L'ho persa' : È stato davvero sorprendente l'epilogo dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne, durante la quale Alessandro Zarino ha scelto Veronica Burchielli. Temendo di perderla, dopo che lei aveva messo in discussione le vere intenzioni del tronista, lui ha deciso di dichiararsi ma ha ottenuto un sonoro 'no'. La ragazza, infatti, ha continuato a dirsi certa che non ci fosse del vero interesse nei suoi confronti. Poco dopo, Maria De ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : Veronica Burchielli è la Nuova Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: Alessandro fa improvvisamente la sua scelta con un colpo di scena, mentre arrivano molte segnalazioni alla redazione. Il Trono Classico di Uomini e Donne è arrivato ad un punto di svolta e per un tronista in particolare, Alessandro Zarino, è già giunto il momento della scelta. E proprio in quel frangente è stata eletta una Nuova tronista, e ne è in arrivo anche un secondo… Ecco che cosa è ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 4 novembre : nuovo cavaliere per Gemma - trono over - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi 4 novembre: dame e cavalieri tornano in studio, ecco cosa vedremo in onda dalle 14.45 su Canale 5.

Uomini e Donne Anticipazioni : Gemma e Tina sfiorano la rissa. VIDEO : Gemma Galgani e Tina Cipollari arrivano quasi alle mani a Uomini e Donne Uomini e Donne torna oggi dopo il lungo weekend e la pausa dell’1 novembre. Maria De Filippi alle 14.45 su Canale5 sarà protagonista con una nuova puntata del Trono Over. Come di consueto l’appuntamento del lunedì del talk dei sentimenti Mediaset sarà dedicato a Gemma Galgani. La dama di Torino oggi a Uomini e Donne dovrà mandar giù il rifiuto di Jean Pierre. ...

Uomini e Donne Anticipazioni : la Platano protesta perché Riccardo non commenta le sue foto : Sabato 2 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne incentrata sul Trono Over. Ida e Riccardo sono tornati ancora una volta in studio, e anche in questa circostanza non sono mancate delle rimostranze da parte della dama. L'attenzione si è poi focalizzata su Gemma Galgani. A quanto pare, la torinese sta vivendo un periodo di felicità grazie alla new-entry Juan Luis. Quest'ultimo, infatti, le ha dedicato una canzone ...

Anticipazioni Uomini e donne del 4 novembre - Gemma e Tina ai ferri corti : 'Volano sedie' : Lunedì 4 novembre si rinnova l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Le Anticipazioni di questo inizio settimana rivelano che si tornerà a dare spazio alle vicende dei protagonisti del trono over e in queste ore sulle pagine del sito web WittyTv.it sono stati forniti i primi spoiler su quello che vedremo in onda. Riflettori ancora una volta puntati sulle tormentate vicende ...

Anticipazioni Uomini e donne - Veronica e Raselli : 'Non ci siamo visti a Formentera' : È stata una registrazione a dir poco movimentata quella che ha avuto luogo giovedì 31 ottobre in merito al Trono Classico di Uomini e donne. In essa è stato presentato il nuovo tronista Carlo ma, soprattutto, c'è stata la scelta di Alessandro Zarino che ha ricevuto il 'no' da Veronica Burchielli. Poco dopo, alla corteggiatrice è stato proposto il trono e lei ha accettato. Ma le novità del giorno hanno riguardato anche Giulio Raselli e le ...

Anticipazioni Uomini e Donne nuovi tronisti : Carlo Pietropoli prende il posto di Zarino : A Uomini e Donne è tempo di presentazione dei nuovi tronisti, come visto nel corso dell'ultima registrazione del trono classico della trasmissione di Maria De Filippi. Il primo è un ragazzo completamente nuovo per il pubblico e che non abbiamo mai visto prima d'ora in televisione, la seconda invece è una corteggiatrice di questa edizione che è stata 'promossa' a tronista dopo aver detto 'no' ad Alessandro Zarino, che sempre nel corso dell'ultima ...

Anticipazioni Uomini e donne - registrazione 31 ottobre : la Burchielli ha la poltrona rossa : La nuova stagione di Uomini e donne si sta rivelando decisamente ricca di colpi di scena. La registrazione di giovedì 31 ottobre è stata piena di sorprese. La corteggiatrice Veronica Burchielli è stata scelta a sorpresa da Alessandro Zarino, ma lei gli ha detto di no. La ragazza adesso è la nuova tronista. Uomini e donne, registrazione 31 ottobre trono classico: Alessandro Zarino sceglie Veronica, lei dice di no Dalle Anticipazioni di Uomini e ...

Anticipazioni Uomini e donne : Ida e Guarnieri stanno insieme ma ci sono ancora problemi : Oggi 1° novembre Uomini e donne non andrà in onda, prendendosi un giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti. Il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmene a partire da lunedì prossimo per una settimana ampiamente caratterizzate dalle vicende del Trono Over. Tra le dame e i cavalieri più attesi ci saranno senza dubbio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo la decisione di provare a riprendere il loro rapporto dove era ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Alessandro sceglie Veronica - lei dice 'no' e va sul trono : La registrazione di Uomini e Donne del 31 ottobre è stata ricca di colpi di scena: oltre a conoscere il nuovo tronista Carlo Pietropoli, il pubblico in studio ha assistito ad una scelta a sorpresa. Le Anticipazioni che riporta "Vicolo delle News" fanno sapere, infatti, che Alessandro Zarino ha chiesto a Veronica Burchielli di lasciare il programma insieme: lei, percependo poco spontanea la decisione del napoletano, ha risposto "no" ma è stata ...

Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne : Anticipazioni : anticipazioni Uomini e Donne, arriva il nuovo tronista: si chiama Carlo Pietropoli Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne! Mentre tutti si aspettavano una tronista donna, una foto su Instagram ha annunciato l’arrivo di Carlo nello studio. È in corso infatti una nuova registrazione del Trono Classico e le prime anticipazioni parlano […] L'articolo Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne: anticipazioni ...