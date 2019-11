Anticipazioni Oltre la soglia | 1^ puntata | Tosca indaga su Jacopo | accusato di vandalismo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) Il mercoledì sera di Canale 5 sta per essere occupato da una nuova fiction dal titolola, che vede protagonista la bravissima Gabriella Pession. Il prossimo mercoledì 6 novembre andrà in onda la primadi questa stagione d'esordio della serie televisiva dove vedremo che la Pession vestirà i panni della neuropsichiatra infantileNavarro. L'attrice, intervistata dal settimanale Telepiù, ha ammesso di essere rimasta folgorata dal personaggio che le è stato proposto circa un anno e mezzo fa.la, lesulla primaè una dottoressa dall'immagine cupa e dal passato difficile, che lotta con tutta se stessa per aiutare i ragazzi in difficoltà, le stesse che ha avuto lei da adolescente. La Pession, parlando del personaggio che interpreterà in questa nuova attesissima fiction, ha ammesso che si tratta di una donna scomoda, ruvida e a ...

