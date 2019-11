Ancelotti in conferenza | “Ritiro decisione del club | pensiamo solo al grande traguardo

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il tecnico azzurro Carlotiene alta la concentrazione in vista del match di domani sera contro il Salisburgo “La testa e la nostra attenzione vanno solamente alla partita di domani, il resto sono dettagli”. Carloparla instampa alla vigilia del match contro il Salisburgo. “Abbiamo davanti unche è quello di qualificarci agli ottavi. Questo per me è il tema del giorno. Sul ritiro non sono d’accordo ma è una scelta ponderata e legittima della Società. Non è un discorso prioritario, si può stare in ritiro una settimana, ciò che ci preme adesso è il risultato da conquistare domani” Cosa è mancato sinora al Napoli? “E’ mancata la continuità. In questi primi mesi abbiamo raggiunto picchi di prestazione molto alti, ma che non siamo sempre stati capaci di replicare”. “Io credo che l’unica ...

