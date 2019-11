Anas | incidente sull’A91 Roma-Fiumicino

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019)– L’autostrada A91 “” è provvisoriamente chiusa in direzione Aeroporto a causa di unavvenuto al km 14,500. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. L’, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Il personaleè intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile., società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. L'articolo: ...

