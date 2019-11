Amber Heard accusa Johnny Depp di aver corrotto i testimoni

Johnny Depp e Amber Heard : ora l'attore deve portare in tribunale le sue cartelle cliniche : È una battaglia legale che non ha fine quella tra Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard. Ora, all’attore hollywoodiano è stato chiesto di presentare le sue cartelle cliniche al giudice per documentare e certificare i trascorsi con l’abuso di alcol e droghe. Queste cartelle verranno poi esaminate nella causa di diffamazione da 50 milioni di dollari (44 milioni di euro circa) intentata da Depp contro la protagonista ...

Amber Heard e la protesta contro Instagram : «Perché non sono libera di pubblicare il mio seno nudo?» : Niente nudità su Instagram. sono le severe linee guida che il social network ha adottato, ma che ad Amber Heard non sono andate proprio giù. L’attrice aveva pubblicato una foto che la ritraeva senza veli: giacca nera e capezzoli di fuori. Un servizio fotografico professionale che però è stato immediatamente oscurato da Instagram, che vieta questo genere di pubblicazioni (a meno che non si tratti di cicatrici causate da mastectomia o donne ...

Amber Heard - la protesta freenipples con un topless di Jason Momoa : Amber Heard scende in campo nella battaglia «free napples» contro la censura fotografica dei capezzoli femminili. Lo fa in un modo un po' bizzarro, cioè pubblicando un topless su Instagram, sicura che quello non verrà censurato. Il petto nudo - capezzoli non coperti compresi - è quello di Jason Momoa, suo co-protagonista in Aquaman. «In onore delle eque e rigorose linee guida della community di Instagram contro ...

Amber Heard contesta le linee guida di Instagram e mostra i capezzoli di Jason Momoa - : Luana Rosato Amber Heard, che ha visto rimuovere da Instagram una foto che la ritraeva in topless, ha criticato la policy del social network e si è ribellata proponendo lo stesso scatto con protagonista Jason Momoa Le linee guida di Instagram vietano la pubblicazione dei capezzoli femminili, ma non di quelli maschili. Una policy non condivisa dall’attrice Amber Heard, che ha contestato le regole del social network pubblicando una ...

Amber Heard e la sfida a “colpi di capezzoli” per protestare contro le linee guida di Instagram : “In onore delle eque e rigorose linee guida della community di Instagram contro gli scatti che mostrano i capezzoli delle donne... Ho deciso di porre i miei omaggi rimpiazzando (una mia foto ndr) con una foto che è stata approvata dalle severe linee guida di Instagram contro la nudità, e simili e scrupolose norme”: parole di Amber Heard che posta un foto del collega Jason Momoa a petto nudo. Il messaggio della Heard è chiaro: ...

Johnny Depp ha superato il divorzio da Amber Heard anche grazie ai suoi figli : I tempi del “Pirata Maledetto” sembrano ormai lontani. Johnny Depp è un uomo nuovo, libero dai suoi fantasmi e padre responsabile. Pare che proprio i suoi figli, Lily Rose Depp e Jack Christopher Depp III, avuti dalla ex compagna Vanessa Paradis, abbiano avuto un ruolo importante in questa rinascita, come ha rivelato un articolo su Amica. "Sono tutto per me", avrebbe dichiarato la star recentemente in un’intervista in tv.\\Risalgono non a molto ...

Amber Heard accusata da Terry Gilliam : Ha preso Johnny Depp all'amo come se fosse un pesce : Amber Heard continua ad essere nell'occhio del ciclone per l'accusa di diffamazione inoltrata dall'ex marito Johnny Depp dalla quale si deve difendere. Johnny Depp, infatti, ha intentato una causa di risarcimento di 50 milioni di dollari contro l'ex moglie per tutte le accuse che Amber Heard gli ha mosso contro, definendolo un uomo capace di abusare della moglie. Accuse contro cui il team legale di Johnny Depp si sta muovendo ormai da mesi, ...

Terry Gilliam : “Johnny Depp? So com’è ubriaco - non picchierebbe una donna. Amber Heard l’ha preso all’amo come un grosso pesce” : “Amber Heard ha preso all’amo Johnny come un grosso pesce. So com’è ubriaco, non picchierebbe una donna”. A rivelarlo in un’intervista a Vanity Fair è il regista Terry Gilliam, che dice di non avere alcun dubbio su a chi dare ragione nella lite coniugale Heard-Depp, in cui lei accusa l’attore di averla picchiata e lui che nega ogni addebito. “Ho difeso Johnny Depp dalle accuse del’ex moglie Amber Heard su Facebook – ha spiegato ...

Amber Heard - la foto in topless manda in tilt i fan : L’attrice, reduce dal burrascoso divorzio con Johnny Depp, pubblica su Instagram uno scatto bollente, opera del fotografo Matt Welch, che in poche ore incassa oltre 600mila like. Amber Heard ha fatto impazzire i suoi 3,5 milioni di follower su Instagram. L’attrice, reduce dal burrascoso divorzio con Johnny Depp, ha postato sui social uno scatto bollente, opera del fotografo Matt Welch, che la ritrae in un sensuale e provocante topless. Lo ...

Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia/ 'Dalla padella alla brace' dopo Amber Heard : Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia, selfie dalla laguna sui social e c'è chi ironizza: 'Dalla padella alla brace' dopo Amber Heard

Johnny Depp sotto accusa... ma un'amica di Amber Heard lo difende : un'amica di Amber Heard ha rilasciato una dichiarazione che supporta l'azione legale che Johnny Depp ha intrapreso nei confronti dell'ex moglie. L'attore ha deciso di denunciare l'ex compagna per diffamazione dopo che lei lo ha accusato di violenza domestica, e ora l'interior designer Laura Divenere, che ha lavorato per la coppia e che si considera ancora un'amica di Amber, ha dichiarato di non aver mai visto alcuna ferita o segno di ...