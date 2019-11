Allerta Meteo Liguria | criticità gialla sul Levante da stasera

Maltempo - prosegue l’Allerta Meteo sull’Italia : le regioni a rischio oggi : Dopo l’ondata di Maltempo che domenica ha colpito violentemente l’Italia e in particolare la Liguria, prosegue anche oggi 4 novembre l'allerta meteo: sarà arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria; gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Scuole chiuse in alcuni comuni da Nord a Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria - attese nuove piogge sul centro-levante : dalla notte prevista una forte mareggiata - “ogni 10 secondi onde alte 5m” : Da domani pomeriggio in Liguria sono attese precipitazioni in intensificazione sul centro-levante della Regione, già colpito dalle intense piogge delle ultime ore. Lo spiega la dirigente del centro Meteo Arpal Francesca Giannoni stasera a Genova nel centro della Protezione civile. “Domani dovremo valutare molto attentamente quello che le nuove precipitazioni potranno portare – ha detto -. Chiaramente il territorio è completamente ...

Previsioni meteo 4 novembre : breve tregua dal maltempo - ma 6 regioni restano in Allerta : Dopo un weekend con condizioni meteo piuttosto instabili domani, lunedì 4 novembre, il tempo migliorerà sensibilmente anche se la "tregua" durerà molto poco. Già martedì infatti è atteso l’arrivo di una nuova intensa perturbazione che fino a giovedì riporterà precipitazioni su molte regioni italiane.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria : sul Levante criticità rossa - difficoltà nel Tigullio : La situazione Meteo più importante è sul Levante ligure, che passa ad Allerta rossa per i bacini medi e grandi, come il Magra, il Vara e l’Entella. Al momento la situazione più critica è sul Tigullio: a Lavagna alcune case scoperchiate a causa del vento e alcuni alberi caduti durante la notte, con 9 sfollati. Le piogge più copiose sono cadute tra Sestri Levante, Casarza Ligure e Moneglia, dove si sono verificate locali esondazioni dei torrenti ...

Allerta Meteo - caldo tropicale e piogge monsoniche : notte da incubo a Roma - Napoli e Trieste - si ripetono i “giorni maledetti” : caldo anomalo e piogge monsoniche: è una notte tropicale sull’Italia investita da un’ondata di maltempo molto violenta, accompagnata da un flusso caldo-umido di libeccio proveniente dal nord Africa. Mancano pochi minuti alle 19:00 e diluvia con temperature estive al Nord/Est e nelle Regioni centrali tirreniche, al punto che abbiamo +16°C a Trieste e Udine, +18°C a Roma, +19°C a Frosinone, addirittura +21°C a Napoli e Latina. Proprio ...

Pioggia e vento forte - la protezione civile estende l'Allerta meteo : Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 4 novembre per Allerta Meteo : l’elenco regione per regione : Dove resteranno chiuse le scuole domani, lunedì 4 novembre, per Maltempo? A causa dell'allerta meteo su alcuni regioni, con temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore, le amministrazioni cittadine di alcuni comuni in Liguria e Campania hanno deciso di sospendere le lezioni: l'elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo rossa Liguria : video maltempo/ Fiumi esondati - frane e sfollati : Allerta meteo rossa Liguria: l'allarme maltempo, video e danni. Tromba d'aria a Lavagna, frane a Chiavari e Riva Trigoso: strade chiude e sfollati

Allerta Meteo - nuova pesante allerta della protezione civile : il maltempo continua anche in settimana : allerta Meteo – L’ampia e profonda area depressionaria di origine atlantica presente sull’Italia, nelle prossime ore, continuerà a determinare condizioni di spiccata instabilità con fenomeni significativi in estensione alle regioni centro-meridionali. La ventilazione si manterrà intensa dai quadranti meridionali su tutte le regioni del Centro-Sud con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo - il maltempo flagella l’Italia : Lunedì 4 Novembre Scuole Chiuse in molti comuni – ELENCO : Allerta Meteo – L’Italia vive l’incubo del maltempo di inizio Novembre, nei “giorni maledetti” in cui nella storia del nostro Paese si sono verificate le più grandi e distruttive alluvioni. Piogge torrenziali stanno colpendo il Nord e le Regioni tirreniche in un contesto tropicale, con temperature eccezionalmente miti per il periodo, e continuerà a piovere in modo molto intenso per tutta la sera/notte e in alcune ...

Allerta Meteo Liguria - allarme rosso nel Levante Ligure : sciopero nel porto della Spezia : Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno dichiarato lo sciopero unitario nel porto della Spezia, viste le condizioni Meteo odierne. L’Allerta rossa, infatti, non consente di svolgere le operazioni garantendo la sicurezza sul lavoro. I sindacati denunciano anche il ritardo della costituzione del Comitato di Igiene e Sicurezza, sollecitato in data 21 ottobre anche alle Presidenza dell’autorita’ di Sistema. Lo sciopero, che ...

Allerta Meteo Liguria : domani scuole chiuse a Sestri Levante : “Data la grande criticità ed emergenza della situazione domani a Sestri Levante scuole e asili chiusi“: lo ha annunciato il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, tramite la sua pagina Facebook, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto i comuni liguri del Levante. L'articolo Allerta Meteo Liguria: domani scuole chiuse a Sestri Levante sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Campania : domani niente scuole chiuse a Benevento : domani niente scuole chiuse a Benevento, gli studenti torneranno tra i banchi regolarmente: lo ha confermato il sindaco Clemente Mastella. “domani è Allerta gialla – scrive il primo cittadino su Facebook – Ho sempre detto che chiudo le scuole quando l’Allerta è arancione. Perciò, ai tanti studenti che mi sollecitano dico: si va a scuola e studiate“. L'articolo Allerta Meteo Campania: domani niente scuole chiuse a ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per temporali e arancione per mareggiate : La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha deciso di mantenere il codice giallo su tutta la regione fino alle 22 di stasera: un generale peggioramento delle condizioni Meteo ad iniziare dalle zone di nord-ovest della regione porterà piogge e temporali localmente anche di forte intensità nella giornata di oggi, domenica 3 novembre. Emesso un codice arancione per mareggiate valido dalla mezzanotte di stasera fino alle 13 di domani, ...