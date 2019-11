Allerta Meteo Lazio | temporali e maltempo da domani mattina

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) “L’Agenzia Regionale di Protezione civile ha emesso oggi un avviso di criticità che prevede, a partire dalladie per le successive 12-18 ore, nelle seguenti zone didel: criticità idrogeologica percodice arancione su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica percodice giallo su Bacini Costieri Nord, Medio Tevere e Roma”. Lo comunica in una nota la Protezione civile della Regione. “E’ stato inoltre emesso un avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dalladie per le successive 12-18 ore si prevedono sul: precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore ...

