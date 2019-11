Allerta Meteo Campania | criticità arancione | Unisannio sospende le attività didattiche

Maltempo - in arrivo temporali e burrasche : Allerta Meteo in 15 regioni - l’elenco completo : La Protezione civile ha diramato allerta meteo arancione su tre regioni e allerta gialla su altre 12 in vista del Maltempo in arrivo su tutta Italia domani, martedì 5 novembre: previsti fenomeni di una certa intensità, con pericoli di frane, smottamenti e allagamenti, soprattutto su Lazio, Campania e Molise. Attenzione anche a Liguria Emilia-Romagna e Basilicata.Continua a leggere

Allerta Meteo Lazio : temporali e maltempo da domani mattina : “L’Agenzia Regionale di Protezione civile ha emesso oggi un avviso di criticità che prevede, a partire dalla mattina di domani e per le successive 12-18 ore, nelle seguenti zone di Allerta del Lazio: criticità idrogeologica per temporali codice arancione su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Bacini Costieri Nord, Medio Tevere e Roma”. Lo ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per Martedì 5 Novembre : “forte maltempo al Centro/Sud” : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione atlantica determinerà, da domani, una ulteriore fase di maltempo sull’Italia, con precipitazioni localmente intense e venti forti sulle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso ...

Campidoglio - Allerta Meteo : chiuso Centro Operativo Comunale : Roma – Si è chiuso ieri sera il Centro Operativo Comunale (COC), riunito presso la sede della Protezione Civile di Roma Capitale a seguito dell’ultima allerta meteo. Contestualmente sono state chiuse anche le Unità di crisi locali (UCL). Complessivamente sono stati effettuati 97 interventi. Per la maggior parte hanno riguardato allagamenti, alberature e rimozione di rami caduti dalle strade. In alcuni casi è stato dato supporto a cittadini ...

Allerta Meteo Campania : domani scuole chiuse a Benevento [INFO] : “domani scuole chiuse a Benevento“. Lo rende noto il sindaco della città campana Clemente Mastella in seguito all’Allerta meteo di colore arancione emanata dallo Protezione civile. Non è un escluso che le scuole possano restare chiuse anche nella giornata di mercoledì. E’ probabile inoltre che altri comuni decidano di chiudere gli istituti di propria di competenza. Seguono aggiornamenti. L'articolo Allerta meteo ...

Allerta Meteo Campania : domani rischio idrogeologico - criticità “arancione” : La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di Allerta Meteo con criticità arancione a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore. Sulla gran parte del territorio si prevedono precipitazioni e temporali che potrebbero dar luogo a un rischio idrogeologico diffuso e quindi a “instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali e vento forte : “Nella giornata di lunedì 4 novembre il tempo sarà inizialmente stabile con venti forti sud-occidentali sulle aree di crinale, con intensità media compresa tra i 62-74 Km/h e con raffiche attorno a 80/90 Km/h. Si segnala inoltre che sulle aree collinari romagnole saranno probabili frequenti raffiche di intensità attorno ai 70 km/h. La ventilazione sarà in attenuazione durante la giornata di martedì 5. Dalla sera di lunedì 4 ...

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla sul Levante da stasera : Dopo una breve pausa dal tardo pomeriggio la pioggia tornerà a bagnare il Levante della Liguria dove il suolo, a seguito delle precipitazioni degli ultimi giorni, è ormai saturo. Per questo ARPAL ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per piogge diffuse sulla zona C (Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla): l’Allerta scatterà alle 22 di oggi, lunedì 4 ...

Maltempo - prosegue l’Allerta Meteo sull’Italia : le regioni a rischio oggi : Dopo l’ondata di Maltempo che domenica ha colpito violentemente l’Italia e in particolare la Liguria, prosegue anche oggi 4 novembre l'allerta meteo: sarà arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria; gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Scuole chiuse in alcuni comuni da Nord a Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria - attese nuove piogge sul centro-levante : dalla notte prevista una forte mareggiata - “ogni 10 secondi onde alte 5m” : Da domani pomeriggio in Liguria sono attese precipitazioni in intensificazione sul centro-levante della Regione, già colpito dalle intense piogge delle ultime ore. Lo spiega la dirigente del centro Meteo Arpal Francesca Giannoni stasera a Genova nel centro della Protezione civile. “Domani dovremo valutare molto attentamente quello che le nuove precipitazioni potranno portare – ha detto -. Chiaramente il territorio è completamente ...

Previsioni meteo 4 novembre : breve tregua dal maltempo - ma 6 regioni restano in Allerta : Dopo un weekend con condizioni meteo piuttosto instabili domani, lunedì 4 novembre, il tempo migliorerà sensibilmente anche se la "tregua" durerà molto poco. Già martedì infatti è atteso l’arrivo di una nuova intensa perturbazione che fino a giovedì riporterà precipitazioni su molte regioni italiane.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria : sul Levante criticità rossa - difficoltà nel Tigullio : La situazione Meteo più importante è sul Levante ligure, che passa ad Allerta rossa per i bacini medi e grandi, come il Magra, il Vara e l’Entella. Al momento la situazione più critica è sul Tigullio: a Lavagna alcune case scoperchiate a causa del vento e alcuni alberi caduti durante la notte, con 9 sfollati. Le piogge più copiose sono cadute tra Sestri Levante, Casarza Ligure e Moneglia, dove si sono verificate locali esondazioni dei torrenti ...

Allerta Meteo - caldo tropicale e piogge monsoniche : notte da incubo a Roma - Napoli e Trieste - si ripetono i “giorni maledetti” : caldo anomalo e piogge monsoniche: è una notte tropicale sull’Italia investita da un’ondata di maltempo molto violenta, accompagnata da un flusso caldo-umido di libeccio proveniente dal nord Africa. Mancano pochi minuti alle 19:00 e diluvia con temperature estive al Nord/Est e nelle Regioni centrali tirreniche, al punto che abbiamo +16°C a Trieste e Udine, +18°C a Roma, +19°C a Frosinone, addirittura +21°C a Napoli e Latina. Proprio ...

Pioggia e vento forte - la protezione civile estende l'Allerta meteo : Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni...