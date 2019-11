Al Parco di Santa Maria della Pieta’ arriva “Musei | memorie e narrazioni per la salute

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il 7 e l’8 novembre a Roma si parla del paesaggio culturale degli ex ospedali psichiatrici e allacomunità con musei, aziende sanitarie, cooperative e associazioni culturali Prosegue il programma di collaborazione tra il Museo LaboratorioMenteASL Roma 1 e il Museo del Manicomio (San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia), avviato nel 2018. Il 7 e l’8 novembre neldiPietà si terrà un incontro per condividere le esperienze che contribuiscono a realizzare un nuovo modo di leggere e comunicare il disagio psichico, promuovendo conoscenza e benessere, per un modello di tutela attiva del patrimonio culturale. Conservazione, interpretazione e valorizzazione del materiale contenuto negli ex ospedali psichiatrici, sviluppando azioni che coinvolgono servizi socio-sanitari, scuole, enti locali e risorse culturali (archivi, biblioteche, festival ...

bikershotel : - FrancoDIppolito : RT @valeriobarberis: #PratoGreenNewDeal Iniziata la sostituzione di tutte le panchine con un nuovo sistema di arredi che caratterizzerà tu… - Wendycroy888 : RT @santa_cecilia: Martha Argerich e Antonio Pappano in concerto con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia - 31 ottobre, 1… -