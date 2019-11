Al lavoro solo 4 giorni la settimana? Microsoft ci ha provato E funziona

Matteo Salvini replica ad Elisa Isoardi : ‘Sui miei telefoni solo cose di lavoro’ : Matteo Salvini è intervenuto al programma radiofonico di Radio1 , Un Giorno da Pecora. Durante l’intervista, il leader della Lega ha replicato alle ultime dichiarazioni della sua ex fidanzata Elisa Isoardi. Nei giorni scorsi la conduttrice Rai è tornata a parlare del rapporto con l'ex ministro. La Isoardi ha affermato che durante la relazione con il politico, in più di un’occasione avrebbe spiato il telefono del suo uomo....Continua a leggere

Il principe Carlo dà una «lezione» ai figli : il suo documentario parla solo del suo lavoro : La regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa regina e Carlo agli Braemar Highland Games«Un documentario sul suo ...

Solo 1 beneficiario su 10 del reddito di cittadinanza ha sottoscritto il Patto per il lavoro : Secondo la normativa che regola il reddito di cittadinanza, entro 30 giorni dal riconoscimento del sostegno economico, il beneficiario è chiamato dal centro per l'impiego per siglare il Patto per il lavoro. Ma ad oggi, Solo uno su 10 dei percettori "occupabili" del sussidio ha firmato il Patto.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - solo 70mila beneficiari hanno firmato il "patto per il lavoro" : La macchina si è messa in moto in ritardo ma dal 2 settembre ad oggi i percettori già convocati dai centri per l'impiego...

Solo un decimo dei percettori del reddito di cittadinanza ha firmato il Patto per il lavoro : Su oltre 700mila beneficiari del sussidio considerati “occupabili”, in 70mila hanno sottoscritto presso i centri per l'impiego l’impegno ad attivarsi nella ricerca di un’occupazione: 18mila in Sicilia, oltre 15mila in Campania, 9.400 in Piemonte.

Reddito di cittadinanza - nullatenenti e senza lavoro (ma solo sulla carta) : controlli e arresti : Operazione della Guardia di finanza di Salerno: sospensione del Reddito di cittadinanza finora percepito per cinque persone...

La Corte di Strasburgo ammette le telecamere nascoste sul lavoro (ma solo in alcuni casi) : Se ha il fondato sospetto di essere derubato e se le perdite che ha subito sono ingenti, un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza, senza avvertire i suoi dipendenti. Lo ha deciso la Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ribaltato una sentenza di primo grado del 2018. Il caso in questione riguarda il proprietario di un supermercato vicino a Barcellona, che ha licenziato ...

Mondo Convenienza assume : lavoro non solo nei negozi. Come candidarsi : Uno dei colossi nel campo della Grande Distribuzione Organizzata dell'arredamento è alla ricerca di nuovo personale da assumere presso i propri punti vendita ed in un ufficio. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati, a seconda del ruolo per il quale ci si presenta, ed interesseranno diverse città.Continua a leggere

Michael Moore : "Joker è un capolavoro. Il pericolo è NON vederlo. Quel pagliaccio disturbato non è solo" : Per il regista Michael Moore Joker, il film più discusso degli ultimi tempi, è un vero capolavoro. Per il premio Oscar, il pericolo non è andare a vedere il film, quanto piuttosto rinunciarvi. La pellicola che ha come protagonista Joaquin Phoenix e che ha già spinto migliaia di spettatori nelle sale, secondo il documentarista, ci mette di fronte agli elementi più perversi della nostra ...

Contributi Inps solo per redditi da lavoro - arriva sentenza della Cassazione : Contributi Inps solo per redditi da lavoro, arriva sentenza della Cassazione Una sentenza della Cassazione definisce il rapporto tra il versamento di Contributi Inps per attività lavorative e utili derivanti da quote di partecipazione in aziende. Contributi Inps: il caso su cui si sono espressi i giudici In sostanza, con la sentenza 23790, la Cassazione ha precisato che nella base imponibile di una persona fisica a fini Contributivi si ...

Pensioni - non solo quota 100 : le altre uscite «rapide» dal lavoro verso il sorpasso : Su 341mila domande presentate, ben 165mila sono su anticipo senza aspettativa di vita, opzione donna,?Ape e precoci

Non c'è solo il reddito di cittadinanza - l'ultima idea è il reddito per il lavoro (ma non per tutti) : Il sussidio contro la povertà introdotto dal precedente governo non è a rischio, ma sono infase di studio delle misure...

Inclusione sul lavoro - agli stati generali di Bologna la app che aiuta i migranti e la società IT che assume solo persone con autismo : Dal palco Chris Richmond mostra alla platea il suo passaporto: “L’opportunità vera che ho avuto è avere il passaporto svizzero nonostante io sia nato in Costa d’Avorio. Ma non tutti hanno questa possibilità”. Richmond è il fondatore di Mygrants, start-up bolognese che ha realizzato una piattaforma per informare, formare e aiutare i migranti a entrare nel mercato del lavoro: finora ha aiutato 1.870 persone a trovare un posto. Il palco è quello ...

Concorso Ministero del lavoro per ispettori : candidatura solo online - scadenza 11 ottobre : Si avvicina la scadenza del bando dal Ministero del Lavoro, volto al reclutamento di 691 unità di personale non dirigenziale, da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di ispettore del Lavoro (cod. CU/ISPL). La domanda di ammissione potrà essere trasmettere esclusivamente online, tramite il sistema "Step-One 2019": entro e non oltre l'11 ottobre 2019. ...Continua a leggere