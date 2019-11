Aeronautica | Sardegna | bimba di un giorno trasportata d’urgenza al Bambino Gesù di Roma

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Si è da poco concluso il volo del Falcon 50 del 31° Stormo dell’Militare che ha trasportato una bambina di appena unin imminente pericolo di vita. Il trasporto, avvenuto con la massima urgenza da Alghero a Ciampino, si è concluso con il ricovero della piccola paziente nell’ospedale “” di. Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Militare tiene in prontezza ognie a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, è decollato dall’aeroporto di Ciampino per imbarcare la neonata ad Alghero insieme ad un’equipe medica che ne ha assicurato l’assistenza durante il volo. Ripartito dalla città sarda poco prima delle 14:00, l’aereo è atterrato nell’aeroporto di Ciampino intorno alle 14:30, da dove la piccola paziente è stata trasferita in ambulanza in ospedale. Il volo sanitario è stato attivato, su richiesta ...