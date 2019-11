A Book Pride Genova tre incontri emozionanti Perché per abbattere i muri c’è bisogno di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) di Carla Peirolero* La collaborazione con la terza edizione dici ha offerto l’opportunità di vivere treintensi ed: la presentazione dell’antologia Future (effequ) e di Io sono confine (Elèuthera) di Shahram Khosravi, e il dibattito su il Suq dei desideri, con Marco Aime. Occasioni per una riflessione a più voci sull’oggi, ma soprattutto sul futuro che desideriamo. Esperance, Marie, Djarah e le altre: il futuro è qui, e si nutre di memoria Esperance H. Ripanti e Marie Moïse. Mentre le guardavo e le ascoltavo durante la presentazione del libro Future – 11 autrici afro-discendenti per altrettanti racconti – , curato da Igiaba Scego, pensavo: ecco le nipoti delle donne che hanno fatto la resistenza, scritto la nostra Costituzione e dato vita ad alcune delle battaglie parlamentari più importanti. Sono seconde generazioni, o nuove ...

