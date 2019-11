5D | Diesel Dream Disruption Deviation Denim | il libro retrospettiva per festeggiare 40

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) A 15 anni ha realizzato il suo primo paio di jeans con la macchina da cucire della mamma. Pochi anni dopo ha messo in piedi un’azienda che ha rivoluzionato il modo di concepire il, un tempo prettamente americano, e l’ha reso italiano. È la storia di Renzo Rosso, classe 1955 da Brugine, Veneto, fondatore di. E a fotografare questa storia, e a raccontare gli incredibili e appassionanti primi 40 anni del marchio, è ora un nuovo, dal titolo 5D:. Il volume – da 142 pagine, edito da Rizzoli libri – parte dal primo paio di jeans cuciti appunto con una macchina Singer e arriva a oggi, agli store presenti in tutto il mondo. Da allora, il filo conduttore è sempre rimasto il medesimo:vuole essere audace e guarda al futuro. Per dirla con le parole del fondatore: «, è sport, è militare, è ...