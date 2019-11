4 novembre | festa della Forze Armate all’Altare della Patria

Cagliari. Disinfestazione in alcune scuole cittadine programmate per l’8 e il 15 novembre : Sono in programma, venerdì 8 e venerdì 15 novembre, due giornate di Disinfestazione contro le blatte in alcune scuole cittadine. Nel

Perché il 4 novembre è la Festa delle forze armate : Il 4 novembre in Italia si festeggia il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle forze armate. La data è stata scelta per commemorare l'entrata in vigore, il 4 novembre del 1918, dell'Armistizio di Villa Giusti siglato nella tenuta del conte Vettor Giusti del Giardino, a Padova, dall'Italia e dall'Impero austro-ungarico. L'atto, con il quale termina ufficialmente la Prima Guerra Mondiale, consente agli italiani di rientrare nei territori ...

4 novembre - Festa delle Forze Armate : 8.40 Oggi 4 Novembre si celebra il Giorno dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Omaggio all'Altare della Patria alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella accompagnato dalle massime autorità. In piazza Venezia,un enorme bandiera avvolge la facciata Palazzo Bonaparte. Le frecce tricolori concluderanno la maniFestazione. Grande attenzione alla giornata nella programmazione di tutte le reti Rai con collegamenti ...

4 novembre : a Venezia e Treviso solenni alzabandiera per la Festa delle Forze Armate : Venezia, nov. (Adnkronos) - Saranno anche quest'anno molto articolate, e diffuse su tutto il territorio, le iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Lunedì 4 Novembre: a Venezia, alle 10.15, in piazza San Marco, cerimonia dell'al

Amazfit GTS sarà una delle star della festa dei single - in programma l’11 novembre : Amazfit GTS, uno degli smartwatch più desiderati dagli utenti, è in preordine su Gearbest, dove può essere acquistato nella colorazione nera, la più elegante. L'articolo Amazfit GTS sarà una delle star della festa dei single, in programma l’11 novembre proviene da TuttoAndroid.

Buon 1 novembre - auguri Ognissanti 2019/ Frasi festa dei santi : da San Francesco... : Buon 1 novembre, oggi festa dei santi: si celebrano tutti i Beati che si trovano in cielo. Frasi auguri Ognissanti 2019, da San Tommaso a San Francesco.

1° novembre - che festa è : Che festa è il 1° novembre? Il primo giorno di novembre è Ognissanti una festa cristiana riconosciuta come giorno di festività nazionale in cui la Chiesa celebra tutti i santi. Una commemorazione religiosa e civile che ha origine nel IV secolo a.C., epoca nella quale la ricorrenza dedicata ai santi cadeva in primavera. In questa occasione si celebrano gli onomastici di chi non ha il nome nel calendario cristiano perché i ...

Vino e Olio in Festa 2019 al Mercato Contadino Roma Castelli Romani – Roma Ippodromo Capannelle 3 novembre 2019 : Roma – Mercato Contadino Roma e Castelli Romani, Ippodromo Capannelle, 3 novembre Oltre 80 aziende agricole e artigiani. Street Farm Food, Laboratori, Artigianato, Pic nic autunnale e Musica Popolare sul prato più grande di Roma, Musica Popolare! A grande richiesta, dopo il successo delle edizioni precedenti arriva la 5° edizione di Vino e Olio in Festa, organizzata dal Mercato Contadino Roma e Castelli. Oltre 80 produttori agricoli del ...

4 novembre - Giornata dell'Unità Nazionale : ecco perché è festa : perché festeggiamo il 4 novembre? La risposta in apparenza è semplice: si tratta della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate riconosciuta come tale perché da quel giorno, di ormai 100 anni fa, entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti firmato dall’Impero austro-ungarico e dal Regno d’Italia. Fu la fine della Prima Guerra Mondiale e l’Italia, come alleata alla Triplice Intesa, formata da Regno Unito, Francia e Russia, era tra le ...