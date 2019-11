30enne romana trovata morta dopo un rave nella ex fabbrica a Livorno

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il cadavere di una, ma residente a Vecchiano (Pisa), ⪚ stato trovato stamani apresso il capannone di una exdove nei giorni di Ognissanti si ⪚ tenuto unparty che si ⪚ concluso ieri sera e a cui hanno partecipato in centinaia da tutta Italia. &Eg; quanto si apprende da fonti locali. Sul posto la squadra mobile diun primo intervento del 118 che aveva constatato il decesso. L’area dove ⪚ stata rila salma ⪚ stata isolata e sono in corso i rilievi di polizia scientifica. Intanto, si spiega dalla questura di, ilparty non era autorizzato e si ⪚ svolto all’interno dei capannoni della ex Trw,che produceva sterzi per auto, da venerd&ig; fino a ieri sera alle 22 quando l’evento abusivo si ⪚ concluso senza che pervenissero alle ...

