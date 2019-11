Zazzaroni | la nuova regola sul fallo di mani ci farà impazzire

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) «Stasera aveva la mano nel posto sbagliato al momento sbagliato, per fortuna aveva anche il piede giusto al momento giusto» Queste le parole con cui Maurizio Sarri ha risposto, dopo il derby, a chi sollevava dubbi suldi mano di De Ligt, sul Corriere dello Sport, parte da queste due parti del corpo del difensore Il braccio. C’è e appartiene – per tradizione stagionale – a Mat De Ligt. Attaccato al corpo?, lontano dal corpo? Per Doveri and his Var non ci sono gli estremi per il rigore, a Lecce per Valeri ci furono (le distanze soggettive) e noi siamo di nuovo qui a chiederci cosa o chi abbia indotto quelli dell’Ifab a imbarbarire unache ciper altri mesi. L'articolo: lasuldiciilNapolista.

