Zaniolo stende il Milan | la fidanzata Sara conquista i follower

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 4 novembre 2019) Prima la mamma di Nicolò, la bella e affascinante Francesca Costa, hato il pubblico dei tifosi, poi are le curve allo stadio ci ha pensato anche la, la sensualeScaperrotta. E così se il calciatore giallorosso trionfa in campo imponendosi contro il, sui socialesulta mostrando tutto il suo sex appeal. Cuoricini reciproci ad ogni scatto e “ti amo” o “amore” per ogni foto è lo scambio su Instagram della giovane coppia…

ilfaroonline : Zaniolo-Veretout e la Roma stende il Napoli: all’Olimpico finisce 2-1 - DianaStefani3 : RT @Riccardoproiet6: #RomaNapoli ? bellissima sfida! Una #ASRoma determinata e di carattere ?? stende un #Napoli che cmq non molla... fino a… - Riccardoproiet6 : #RomaNapoli ? bellissima sfida! Una #ASRoma determinata e di carattere ?? stende un #Napoli che cmq non molla... fin… -