World of Warcraft | Shadowlands - anteprima

Blizzcon 2019 : in arrivo Diablo IV - Overwatch 2 ed una nuova espansione di World of Warcraft : Ieri ad Anaheim, California, ha preso il via la tredicesima edizione del Blizzcon, l’evento che dal 2005 quasi annualmente Blizzard organizza per chiamare a raccolta i fan più sfegatati dei propri titoli e presentare loro le novità in arrivo nel corso dell’anno successivo ed i giochi in lavorazione, diventando anche l’occasione per celebrare le finali mondiali delle principali competizioni esport legate ai videogiochi ...

World of Warcraft : Shadowlands è la nuova espansione svelata da spettacolari trailer e primi dettagli : Il velo che separa la vita e la morte è stato sollevato. Con queste parole Blizzard ci mette di fronte a World of Warcraft: Shadowlands, la nuovissima espansione dell'MMORPG più amato della storia dei videogiochi. Ecco quanto svelato da Blizzard.Con un singolo atto di distruzione, Sylvanas Ventolesto ha aperto il passaggio verso l'aldilà. I più strenui difensori di Azeroth sono stati trascinati in un'oscurità letale. Un'antica forza della morte ...

Alle 21 : 30 giochiamo a World of Warcraft con una grande serata di Mythic Plus! : Questa sera vi proponiamo una diretta dedicata a World of Warcraft davvero molto interessante per contenuti e giocatori coinvolti.Vivremo insieme una serata di Mythic Plus (per chi non lo sapesse si tratta di dungeon affrontati a difficoltà sempre più elevate con abilita aggiuntive per boss e mostri) insieme al nostro Alberto "Wochinimen" Naso (che gioca a WOW dal lontano 2007) e a una gilda di veterani che ha ben 11 anni di esperienza Alle ...

World of Warcraft : la nuova espansione è stata svelata per sbaglio? : Manca pochissimo all'attesissimo evento della BlizzCon 2019, infatti già da adesso stanno trapelando per tutta la rete interessanti anticipazioni che hanno tutta l'aria di essere leak tutto sommato plausibili.Le voci di corridoio che si rincorrono in questi giorni trattano infatti Overwatch 2, Diablo 4 ma soprattutto World of Warcraft e la sua prossima espansione. Potrebbe infatti essere stata svelata per sbaglio la nuova espansione del re degli ...

Blizzard rimanda l'evento di World of Warcraft in Taiwan in seguito al sostegno in favore di Hong Kong : Blizzard Entertainment ha posticipato l'evento per il 15° anno di World of Warcraft che si sarebbe dovuto tenere a Taiwan. La società ha posato un annuncio su Facebook il 15 ottobre, dichiarando che l'evento, originariamente previsto per questo fine settimana, si terrà in un secondo momento.Attualmente la società non ha fornito un vero e proprio motivo per l'annullamento, tuttavia potrebbe essere collegato al fatto che moltissimi utenti hanno ...

Blizzard ha censurato il nome di una gilda gay su World of Warcraft Classic? : Come saprete in World of Warcraft si possono fondare gilde con cui affrontare tutti i contenuti end-game e soprattutto in Classic la collaborazione tra giocatori è fondamentale.A quanto pare mercoledì la gilda "Gay Boys" di WoW Classic ha visto il proprio nome modificato in "Guild ZFXPK", con tanto di fondatore della gilda bannato dal gioco per qualche ora.Blizzard ha inoltra inviato delle mail agli admin della gilda informandoli di come il loro ...

World of Warcraft : Blizzard utilizza il filtro volgarità sulla stringa di testo "NoExtraditionToChina" : A quanto pare in World of Warcraft il filtro volgarità contiene anche stringhe di testo che potrebbero sconvolgere il regime cinese, come "NoExtraditionToChina".Dopo il caso della censura di Chung "Blitzchung" Ng Wai, molti utenti stanno studiando l'influenza del regime cinese sui titoli Blizzard, scansionandoli file per file. Una delle scoperte più interessanti e inquietanti è che all'interno del filtro volgarità, utilizzato per censurare ...

World of Warcraft : il prossimo aggiornamento introduce due nuove razze giocabili - Vulpera e Meccagnomi : Il prossimo grande aggiornamento di World of Warcraft, Visions of N'Zoth, mette i giocatori dell'Orda e dell'Alleanza contro la folle minaccia di un potente dio e non solo. Blizzard infatti ha mostrato in anteprima le due razze giocabili con l'arrivo dell'update, ovvero i Vulpera ed i Meccagnomi.Astuti e pieni di risorse, i Vulpera di Vol'dun sono sopravvissuti tra le sabbie per intere generazioni. Desiderose di unirsi ai ranghi dell'Orda, le ...

World of Warcraft : diamo uno sguardo alla splendida Roccavento ricreata in Unreal Engine 4 : Mentre la maggior parte dell'Alleanza è impegnata a esplorare una versione un po' retro di Roccavento in World of Warcraft Classic, un fan ha progettato una versione più aggiornata della capitale degli esseri umani. In un recente video, lo YouTuber Daniel L ha ricreato la roccaforte dell'Alleanza con Unreal Engine 4.Il video, che potrete visionare nel nostro articolo, inizia con una carrellata delle statue presenti nella "Valle degli Eroi", ...

World of Warcraft Classic : un attacco DDoS ha messo in ginocchio i server : Durante la giornata di ieri i server di World of Warcraft Classic hanno subito un pesante attacco DDoS che ha causato numerosi problemi, tra cui disconnessioni dei giocatori ed elevata latenza, che hanno impedito a moltissimi utenti di giocare.L'attacco è avvenuto intorno alle 17:00 ed è stato confermato da Blizzard stessa sul suo profilo ufficiale di Twitter. Fortunatamente l'intervento del team di sviluppo è stato tempestivo e i server sono ...