Vince un milione di dollari alla lotteria | aveva già vinto un anno prima

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) La fortuna è una dea bendata, ma in rarissimi casi può baciare due volte la stessa persona. È successo all’americano Rolf Rhodes, che ha, come l’precedente, 1die , per di più,stessadel Massachusetts.Cosa farà con questo secondo super premio? All’epocaaccettato di intascare subito 650 milain contanti, piuttosto che prenderne un assegno di 50 mila per vent’anni. Questa volta non ha idea di come gestirà la fortunata vincita.Un caso raro, il suo, ma non l’unico: nel 2013 in Florida un uomo, James Bozeman, ha3 milioni didopo che l’nevinti 10 milioni. In Francia un uomo hanel 2016 e nel 2018 giocandostessa ricevitoria 1di euro ogni voltaEuroMillions. La probabilità era di ...

