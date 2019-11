Viñales spazza via Marquez in Malesia | la Yamaha torna finalmente alla vittoria

Fonte : sportfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Il pilota dellaconquista la secondain stagione, prendendosi il successo indavanti ae Dovizioso Maverickinterrompe il dominio di Marc, trionfando nel Gran Premio dellaal termine di una prestazione davvero perfetta. AFP/LaPresse Lo spagnolo dellaprende il comando delle operazioni subito dopo il via, allungando sugli avversari e prendendosi il secondo successo consecutivo, dopo quello ottenuto in Olanda. Il campione del mondo della Honda deve accontentarsi invece della seconda posizione, fermandosi a cinque successi consecutivi. Un risultato comunque positivo per il fenomeno di Cervera, considerando la grande rimonta compiuta dall’undicesimo posto in griglia. Il terzo gradino del podio se lo prende Andrea Dovizioso, che riesce a resistere nel finale all’attacco di Valentino Rossi, autore a sua volta di ...