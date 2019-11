Video Real Madrid Betis | 0-0 | | highlights Nessun gol al Bernabeu | Liga

Fuori dal coro - Mario Giordano distrugge le zucche di Halloween. Quando la realtà supera Ubaldo Pantani ( Video ) : Un po’ Giorno di ordinaria follia, un po’ Arancia Meccanica. Mario Giordano stupisce ancora una volta tutti e tira Fuori una mazza da baseball per distrugge re una decina di zucche arancioni rappresentanti la ricorrenza di Halloween. A Fuori dal coro la scenografia è perfetta per dare il via alla nuova invettiva, spettacolare quanto distante dalla tipologia del classico talk show. “Non voglio festeggiare Halloween – dice il giornalista - ...

DIRETTA/ Real Madrid Leganes - risultato 2-0 - Video streaming DAZN : uno-due blancos! : DIRETTA Real Madrid Leganes : streaming video DAZN , risultato live del match valevole per l'undicesima giornata della Liga spagnola. Le quote

Torino - incendio alla Cavallerizza Reale : fiamme domate - crollata parte del tetto [ Video ] : Domato e spento l’ incendio che ha interessato questa mattina la Cavallerizza Reale di Torino , patrimonio Unesco: i vigili del fuoco riferiscono che si è verificato il crollo parziale di una porzione del tetto andato in fiamme . In corso le ultime operazioni di bonifica. Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo dell’area con l’assessore al Patrimonio, Antonino Iaria. “L’ incendio poteva ...

ASUS ROG Phone 2 fatto a pezzi da JerryRigEverything : lo sfogo dell’aria è reale? ( Video ) : Non è certo un prodotto che passa inosservato ASUS ROG Phone 2, né vuole esserlo: i "segreti" costruttivi svelati in video da JerryRigEverything L'articolo ASUS ROG Phone 2 fatto a pezzi da JerryRigEverything : lo sfogo dell’aria è reale? (video) proviene da TuttoAndroid.

NBA – LeBron James irreale da playmaker : l’assist no-look - in volo - dietro la schiena è il più bello della preseason [ Video ] : LeBron James fa il fenomeno anche da playmaker : contro gli Warriors 18 punti e 11 assist, uno dei quali si candida ad essere il più bello della preseason I Los Angeles Lakers sono intenzionati a schierare LeBron James da playmaker nel corso della stagione, un’ipotesi che a qualcuno ha fatto storcere il naso. La prestazione offerta contro gli Warriors in preseason avrà fatto ricredere però qualche scettico. Sappiamo che è basket pre ...

Cinecittà World da brividi per Halloween. Assassin’s Creed da Videogame a realtà : Il parco divertimenti di trasforma in un grande videogame: Assassin’s Creed esce dalla consolle e diventa reale! Scheletri, zombie, vampiri e fantasmi, zucche e covoni di fieno: Halloween si festeggia a Cinecittà World dal 12 ottobre al 3 novembre. I più famosi film dell’orrore prendono vita nel Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma che si trasforma per un mese con 8 attrazioni a tema. Per la prima volta in Italia un grande videogame ...