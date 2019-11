VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi della gara. Che battaglia tra Valentino Rossi e Dovizioso : Nella mattinata italiana si è corsa la gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: nonostante sia già il campione del mondo della categoria, Marc Marquez è giunto secondo alle spalle del connazionale Maverick Vinales, con Andrea Dovizioso terzo dopo una lunga lotta con Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara del GP di Malesia 2019 del Mondiale MotoGP VIDEO highlights GARA GP Malesia MotoGP ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Contento per il podio - ci voleva…” : Andrea Dovizioso si tiene stretto il terzo posto dopo il Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati spiega al termine della gara quanto fosse importante per lui oggi chiudere sul podio e lo ha conquistato con tutte le forze, nonostante gli attacchi di Valentino Rossi. Il romagnolo, tuttavia, analizza anche gli aspetti che potrebbero migliorare. Andiamo a sentire la sua analisi post-GP di Malesia. VIDEO: LE DICHIARAZIONI ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Malesia 2019 : “Passi in avanti dopo la gara di Misano” : Maverick Vinales festeggia il suo brillante successo dopo il Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP, al termine di una gara dominata sin dai primi metri. Lo spagnolo analizza la sua prova di Sepang e spiega di essere decisamente soddisfatto del suo risultato. Vinales, inoltre, spiega che i passi in avanti compiuti dalla sua Yamaha siano incominciati dal Gran Premio di Misano. Andiamo ad ascoltare con attenzione le sue parole. VIDEO: LE ...

MotoGp – Si spengono i semafori a Sepang : ecco la partenza del Gran Premio della Malesia [VIDEO] : semafori spenti e spettacolo che può cominciare a Sepang, è scattato il penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp I semafori si spengono, i cuori saltano in gola e le emozioni possono finalmente cominciare. Scatta il Gran Premio di Sepang, il penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, già messo in tasca da Marc Marquez ormai da qualche settimana. Dopo cinque vittorie consecutive, lo spagnolo appare in difficoltà sul tracciato ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Quartararo sbaraglia la concorrenza - che volo per Marquez : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Sepang. Il francese ha firmato il miglior tempo e domani scatterà al palo per la quinta volta in stagione, confermandosi imbattibile sul giro secco dove riesce a dare il meglio di sè. Prima fila tutta Yamaha completata da Maverick Vinales e Franco Morbidelli mentre Valentino Rossi partirà dal sesto posto. Marc Marquez avrà ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : le prove libere sorridono a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli : Nel corso della giornata del venerdì del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP, tra le due sessioni di prove libere, le moto di Fabio Quartararo e Fabio Morbidelli sono andate particolarmete bene, proprio in quello ch è il Gran Premio di casa per la Petronas. Di seguito il VIDEO con le prestazioni delle due moto impegnate nelle libere del GP di Malesia 2019 per il Mondiale MotoGP. VIDEO Fabio Quartararo E Franco Morbidelli ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : i momenti salienti e gli highlights delle prove libere : A Sepang si sono disputate le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Grande spettacolo su questo complicato tracciato, a dettare leggere è stato uno scatenato Fabio Quartararo: il francese ha timbrato il record della pista nella FP1 battendo lo storico primato di Dani Pedrosa, nella seconda sessione si è migliorato ulteriormente e ha confermato di essere il migliore sul giro veloce. Maverick Vinales ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia 2019 : “Ottimo inizio - da vedere il passo gara” : Valentino Rossi ha incominciato bene il weekend riservato al GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Sepang. Il Dottore ha chiuso le prove libere 2 al terzo posto e guarda con ottimismo a qualifiche e gara anche se c’è ancora tanto da lavorare come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Devo dire che ho completato una buona giornata. Sin dalla mattina ho guidato nella giusta maniera e ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Contento del giro e del passo gara - nel 2020 avrò la Yamaha ufficiale” : Fabio Quartararo è stato assoluto protagonista nelle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il francese si è scatenato in entrambe le sessioni, nella FP1 ha siglato il record della pista battendo lo storico primato di Dani Pedrosa e nel turno pomeridiano si è migliorato ulteriormente. Fabio Quartararo ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto un giro ...

MotoGp – Le abitudini non cambiano : Francesca Sofia Novello raggiunge il suo Valentino Rossi - cena con vista anche in Malesia [FOTO e VIDEO] : Franceca Sofia Novello in Malesia per supportare Valentino Rossi: la bella modella al fianco del Dottore per il penultimo round della stagione E’ tutto pronto per l’ultimo round del Trittico Asiatico, valido per il penultimo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. I piloti si sfideranno sul circuito di Sepang per una nuova sfida appassionante. Per il Gp della Malesia, Valentino Rossi ha voluto con sè la sua Francesca Sofia ...

