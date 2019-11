VIDEO F1 | GP Usa 2019 | gli highlights delle qualifiche

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Usa 2019 : “Migliorati sul ritmo gara” : Si sono disputate le qualifiche ufficiali nel sabato del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: le Ferrari non hano centrato la pole ma si sono ben difese, dando buone impressioni per la gara. Così il team principal della Ferrari ai microfoni Sky: “Siamo migliorati sul ritmo gara“. VIDEOINTERVISTA Mattia Binotto QUALIFICHE DEL GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Usa 2019 F1 : "Ho fatto due giri discreti - la gara sarà lunga" : Sebastian Vettel si è fermato a soli 12 millesimi dalla pole-position nel GP Usa 2019 di F1. A beffarlo è stato il finlandese Valtteri Bottas con la Mercedes. Il tedesco ha ammesso di non aver realizzato il giro perfetto, tuttavia guarda alla gara con ottimismo. VIDEO Sebastian Vettel: "DUE giri discreti, LA gara SARA' LUNGA"

VIDEO F1 - GP Usa 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Bottas in pole - Vettel 2° per un soffio - Hamilton solo 5° : Le qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1, hanno regalato tantissime emozioni agli appassionati, presenti in circuito e davanti agli schermi televisivi. La pole position è stata conquistata dal finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che, di appena 12 millesimi, ha preceduto il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. In seconda fila l'olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco della Rossa Charles ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : la strategia della Ferrari dopo il problema di Leclerc : Un grandissimo lavoro sulla monoposto di Charles Leclerc, la sostituzione della power unit e tantissimi dubbi. Il problema nelle FP3 al motore del monegasco ha costretto i meccanici della Ferrari agli straordinari in vista di qualifiche e gara per il GP degli USA in quel di Austin. Andiamo a scoprire la possibile strategia della Rossa in questo VIDEO. VIDEO F1, GP USA 2019: LA strategia della Ferrari PER Leclerc

VIDEO F1 - GP USA 2019 : un trattamento speciale per l'asfalto ad Austin : Un asfalto molto particolare quello per il GP degli USA in quel di Austin, diverso da tutti quelli affrontati nel Mondiale di F1. Ad aggiungere un trattamento speciale nella serata di ieri, solo in alcune parti della pista però. Andiamo a scoprire nel dettaglio in un VIDEO ciò che è stato attuato. VIDEO GP USA 2019: trattamento speciale PER L'ASFALTO AD Austin

VIDEO F1 - GP USA 2019 : momenti salienti e highlights delle prove libere. Le Ferrari inseguono Hamilton : Venerdì riservato alle prove libere del GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Austin. Lewis Hamilton ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 e ha fatto capire di essere in grandissima forma al volante della sua Mercedes ma le Ferrari hanno risposto presente e sono comunque in scia al britannico: Charles Leclerc e Sebastian Vettel saranno grandi protagonisti nel weekend e punteranno alla pole ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP USA 2019 : "Avevo il mal di testa dopo le libere - un circuito pieno di dossi" : Lewis Hamilton ha brillato nelle prove libere del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Austin. Il pilota della Mercedes ha stampato il miglior tempo nella FP2 e ha fatto capire di avere una marcia in più ma non sono mancate le criticità anche per il britannico che ne ha parlato al termine del turno: "dopo la prima sessione non mi sentivo bene. Questo è un tracciato pieno di dossi, non sono di cattivo in ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Usa 2019 : "Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto" : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto, dopo il settimo della prima. Così il monegasco della Ferrari ai microfoni Sky: "Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto". VIDEOINTERVISTA Charles LELCERC PROVE LIBERE DEL GP USA F1 2019

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Usa 2019 : "Dobbiamo migliorare per essere più competitivi domani" : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, dopo il secondo della prima. Così il tedesco della Ferrari ai microfoni Sky: "Dobbiamo migliorare per essere più competitivi domani". VIDEOINTERVISTA Sebastian Vettel PROVE LIBERE DEL GP USA F1 2019

VIDEO F1 - GP Usa 2019 : gli highlights delle prove libere : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: di seguito il VIDEO che mostra il meglio di quanto visto nelle prime tre ore di prove cronometrate sul circuito di Austin, che ospita il GP degli USA 2019 del Mondiale di F1. VIDEO GLI highlights delle prove libere DEL GP USA F1 2019

VIDEO Mattia Binotto - GP Usa 2019 : "La Ferrari è già concentrata sul Mondiale 2020" : Mancano tre gare alla fine della stagione 2019 della Formula 1 ma i team sono già concentrati da tempo sulla costruzione del progetto per la vettura del 2020. La Ferrari non fa eccezione come ha dichiarato Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport, anche se il Team Principal di Maranello ha precisato che l'obiettivo è quello di vincere le ultime tre tappe del campionato 2019 anche per presentarsi ai nastri di partenza della prossima annata ...