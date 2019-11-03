romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19:00 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-11-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19:00: VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18:50… -
Dalla Rete Google NewsMessina: affidato progetto per messa in sicurezza torrente Bordonaro - Affaritaliani.it
Messina: affidato progetto per messa in sicurezza torrente Bordonaro Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18:50 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE Roma, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE TRA FROSINONE E ANAGNI. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE Roma TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA A1 Roma-NAPOLI CI SONO CODE TRA SAN VITTORE E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 599+000 TRA ANAGNI E COLLEFERRO, AL MOMENTO SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE Roma CI SONO, INFATTI, CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE Roma, MENTRE NEL TRATTO Roma-NAPOLI ABBIAMO CODE A PARTIRE DA SAN VITTORE E FINO A VALMONTONE, SEMPRE VERSO LA CAPITALE. CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALL’A1 FIRENZE-Roma, SI PROCEDE A RILENTO TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO Roma-NAPOLI, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E CEPRANO VERSO LA CAPITALE; PROSEGUENDO, CODE TRA FROSINONE E FERENTINO. PASSIAMO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, SI STA IN CODA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E CEPRANO VERSO Roma; PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA FROSINONE E FERENTINO. PER IL RESTO IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENTO AL KM 675 CI SONO CODE TRA CAIANELLO E CASSINO VERSO Roma. PER IL RESTO IL TRAFFICO CONTINUA A MENTEERSI REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA TERRACINA-PROSSEDI TRA PRIVERNO E IL BIVIO PER LA VIA APPIA DIREZIONE TERRACINA. PER IL RESTO IL TRAFFICO CONTINUA A MENTEERSI REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA TERRACINA-PROSSEDI TRA PRIVERNO E IL BIVIO PER LA VIA APPIA DIREZIONE TERRACINA. PER IL RESTO IL TRAFFICO CONTINUA A MENTEERSI REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MENTEERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MENTEERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO VALIDO DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA EPRNCIPALI STRADE DELLA REGONE. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA EPRNCIPALI STRADE DELLA REGONE. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; A QUESTO PROPOSITO LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA SALARIA SI RALLENTA ANCHE SULLA NOMENTANA NEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA. MENTANA E MONTEROTONDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA VETRALLA E MONTEROSI NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA BRACCIANENSE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 18.20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO DA NOMENTANA ALL’A24 Roma TERAMO, MENTRE IN ESTERNA TRA BUFALOTTA E LA DIRAMAZIONE Roma NORD SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO VERSO PRIMA PORTA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 17 .20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA BUFALOTTA E LA DIRAMAZIONE Roma NORD ANCHE PER INCIDENTE SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA VETRALLA E CAPRANICA E PIU’ AVANTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA ...