Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 13 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA TERRACINA-PROSSEDI TRA PRIVERNO E IL BIVIO PER LA VIA APPIA DIREZIONE TERRACINA. PER IL RESTO IL TRAFFICO CONTINUA A MENTEERSI REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MENTEERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 3 NOVEMBRE 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA EPRNCIPALI STRADE DELLA REGONE. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA SALARIA SI RALLENTA ANCHE SULLA NOMENTANA NEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA. MENTANA E MONTEROTONDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA VETRALLA E MONTEROSI NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA BRACCIANENSE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 17 .20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA BUFALOTTA E LA DIRAMAZIONE Roma NORD ANCHE PER INCIDENTE SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA VETRALLA E CAPRANICA E PIU’ AVANTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 15 .20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEI LAGHIA TRA VIA MURA FRANCESI E IL BIVIO PER L’APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE DAL TARDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 12 .20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PERMANE LA CHIUSURA DI VIA DELLA LONGARINA A GUIDONIA. PER UN PROBLEMA DI STABILITA’ DEL PONTE LA STRADA E’STATA CHIUSA DA GIOVEDI’ 31 OTTOBRE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA MAGGIOR ATTENZIONE NEI PRESSI DEI CIMITERI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’DEGLI STESSI PER IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 CODE PER INCIDENTE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma PERMANE LA CHIUSURA DI VIA DELLA LONGARINA A GUIDONIA. PER UN PROBLEMA DI STABILITA’ DEL PONTE LA STRADA E’STATA CHIUSA DA GIOVEDI’ 31 OTTOBRE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA ...