Vaticano | il presidente dell’Autorità finanziaria schiva la mendicante Ma per conoscere

(Di domenica 3 novembre 2019) Unasenza gambe si trascina a terra chiedendo l’elemosina. Sono le 11 e mezza di mattina nella via del lusso di Roma. E’ venerdì primo novembre, giorno di festa e di shopping in via Condotti. Le maschere di Halloween e le buste griffate oscurano quel che resta della festa cristiana di Ognissanti. Un uomo alto con portamento elegante in completo scuro, cravatta stretta di gusto nordeuropeo, taglia la strada a fronte alta. Non si cura della vecchina con il fazzoletto in testa, non guarda le sue gambe avvolte nella plastica. Non china lo sguardo sulle mani giunte che implorano una monetina. In mano stringe la sua ventiquattrore trendy di pelle nera, le sue scarpe nere lucide a puntano quell’ingombro di stracci e miseria. Quell’uomo con l’ombra di barba sfatta ma curata che gli disegna il volto scuro è René Bruelhart, il...

