Valentino Rossi | GP Malesia 2019 | “Finalmente guido bene | mi manca un po’ di motore Sto

MotoGp - Valentino Rossi alza le mani : “mi sarebbe piaciuto tantissimo salire sul podio - ma…” : Il pilota della Yamaha ha commentato il quarto posto ottenuto in Malesia, un risultato positivo arrivato dopo una dura battaglia con Dovizioso Buona prestazione per Valentino Rossi nel Gran Premio della Malesia, il Dottore chiude al quarto posto al termine di una durissima battaglia con Andrea Dovizioso, riuscito a difendere il podio con le unghie e con i denti. AFP/LaPresse Resta comunque il sorriso sul volto del pesarese, tornato ...

MotoGP - Pagelle GP Malesia 2019 : Vinales chirurgico - Marquez umano - Dovizioso coriaceo e Valentino Rossi redivivo : Il penultimo atto del Mondiale 2019 di MotoGP, sulla pista di Sepang (Malesia), è andato in archivio. Una corsa appassionante che ha riservato tante emozioni e in cui i migliori centauri del Circus sono venuti fuori, mettendo in luce le proprie qualità. Di seguito le Pagelle: MotoGP, Pagelle GP Malesia 2019 MAVERICK Vinales (YAMAHA) 10 – Un capolavoro. Non c’è altro modo per definire la prestazione del “Top Gun” del ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...

Viñales spazza via Marquez in Malesia - la Yamaha torna (finalmente) alla vittoria : Valentino Rossi sfiora il podio : Il pilota della Yamaha conquista la seconda vittoria in stagione, prendendosi il successo in Malesia davanti a Marquez e Dovizioso Maverick Viñales interrompe il dominio di Marc Marquez, trionfando nel Gran Premio della Malesia al termine di una prestazione davvero perfetta. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Yamaha prende il comando delle operazioni subito dopo il via, allungando sugli avversari e prendendosi il secondo successo consecutivo, ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2019 in DIRETTA : gara vibrante - Valentino Rossi cerca di inserirsi per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL WARM-UP Il programma del GP Malesia (3 novembre) – La griglia di partenza del GP Malesia – La cronaca delle qualifiche del GP Malesia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang assisteremo a una corsa che si preannuncia dalle tante emozioni. Valentino Rossi, dalla sesta piazzola ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Malesia 2019 : Mir il più veloce - Marquez quarto davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : E’ stato dello spagnolo Joan Mir il miglior crono del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, l’iberico della Suzuki ha ottenuto il best time di 1’59″516, sfruttando al meglio un set di gomme nuove. Una dimostrazione del grande talento del centauro, che comunque non dovrebbe essere della partita per le posizioni di vertice, in vista della corsa domenicale ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Malesia 2019 : Mir il più veloce - Marquez quarto davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : E’ stato dello spagnolo Joan Mir il miglior crono del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, l’iberico della Suzuki ha ottenuto il best time di 1’59″516, sfruttando al meglio un set di gomme nuove. Una dimostrazione del grande talento del centauro, che comunque non dovrebbe essere della partita per le posizioni di vertice, in vista della corsa domenicale ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale - Valentino Rossi cerca la soluzione al degrado delle gomme : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Malesia (3 novembre) – La griglia di partenza del GP Malesia – La cronaca delle qualifiche del GP Malesia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang assisteremo a un turno di prove importante, utile ai piloti e alle squadre per andare a definire gli assetti in vista ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia : “Seconda fila - non male. Ho un buon passo - devo stare vicino ai primi” : Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto delle qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il Dottore ha concluso in sesta posizione e così potrà partire dalla seconda fila nella gara in programma domani, il centauro di Tavullia è comunque il peggiore uomo della Yamaha visto che la scuderia di Iwata ha monopolizzato la prima fila con Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Franco ...

MotoGp – Marquez rompipalle? La risposta di Valentino Rossi in Malesia è equivoca : Valentino Rossi non si sbilancia troppo in Malesia, ma la risposta alla domanda su Marquez è equivoca Sono andate in scena questa mattina le qualifiche del Gp della Malesia: una tripletta Yamaha ha regalato una gioia immensa al team di Iwata, con Quartararo davanti a Vinales e Morbidelli. Sesto invece Valentino Rossi, al quale in conferenza stampa è stato chiesto un commento su Marc Marquez, caduto sul finale della Q2: “da 11esimo è ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia : “Prima fila - non male. Ho un buon passo - devo stare vicino ai primi” : Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto delle qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il Dottore ha concluso in sesta posizione e così potrà partire dalla seconda fila nella gara in programma domani, il centauro di Tavullia è comunque il peggiore uomo della Yamaha visto che la scuderia di Iwata ha monopolizzato la prima fila con Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Franco ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : un buon passo nelle prove per Valentino Rossi. Il Dottore sogna una gara da protagonista : Sabato strepitoso in casa Yamaha a Sepang, in Malesia, con tutti e quattro i piloti della casa di Iwata capaci di inserirsi nelle prime due file della griglia di partenza per la gara di domani. Per i colori azzurri va rimarcata la positiva sesta piazza in qualifica di Valentino Rossi, notevolmente staccato dai pari marca (6 decimi da Quartararo, mezzo secondo da Morbidelli e Vinales) sul giro secco ma apparentemente più competitivo rispetto agli ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : analisi delle qualifiche. Dominio Quartararo-Yamaha - Valentino Rossi da 6 - Dovizioso e Marquez in ombra : Sepang come Iwata? Sembrerebbe di sì. Una prima fila monopolizzata dalla Yamaha in Malesia, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è qualcosa di raro. Ben pochi avrebbero potuto scommettere su un andamento delle qualifiche di questo genere, ma oggi la M1 volava e per i rivali c’è stato ben poco da fare. Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli sono gli alfieri della casa nipponica che hanno portato in alto i ...

MotoGp – Il sesto posto a Sepang non butta giù Valentino Rossi : le parole fiduciose del Dottore dopo le qualifiche in Malesia : Valentino Rossi sesto a Sepang: le parole del Dottore dopo le qualfiche del Gp della Malesia La Yamaha ha dominato oggi nelle qualifiche del Gp della Malesia: Quartararo si è preso la sua quinta pole position stagionale, lasciandosi alle spalle Vinales e Morbidelli. sesto invece Valentino Rossi, che comunque in ottica gara sembra fiducioso e positivo. AFP/LaPresse “Tutte le Yamaha sono molto veloci, alla fine io parto sesto domani, ...