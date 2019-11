Valentina Milluzzo | a tre anni dalla morte ecco un nuovo test medico

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 3 novembre 2019) Concorso in omicidio plurimo. Questa l’accusa che pende su sette medici dell’ospedale Czzaro di Catania per ladie dei due gemelli che portava in grembo. Era il 16 ottobre di trefa quando la 32enne, incinta di cinque mesi, perse la vita per una violenta sepsi che mise a rischio la sua vita, oltre alla gravidanza che stava portando avanti. La famiglia della donna non si è mai arresa, e ancora oggi chiede sia fatta giustizia. I genitori della donna puntano ancora il dito contro i medici dell’ospedale siciliano.arrivò in ospedale il 29 settembre 2016 con una gravissima setticemia, rimanendo ricoverata per ben 17 giorni nel reparto ginecologia; pochi giorni prima della suaaveva già perso, a causa di questa infezione, uno dei due gemellini che portava in grembo. E, stando a quanto denunciato dai parenti, ...

