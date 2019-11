Un’infermiera salva un bambino che non aveva speranze perché prematuro | passano 30 anni

Fonte : baritalianews

(Di domenica 3 novembre 2019) Un storia bellissima, probabilmente segnata dalla casualità o, forse, voluta da chi regge il destino del mondo. Ognuno si può fare l’idea che preferisce ma conoscerla , comunque, riscalda il cuore. Un ragazzo di trent’di Palo Alto, in California, Brandon Seminatore, è un dottore che ha terminato il suo corso di studi molto presto ed è andato a fare il tirocinio in un ospedale pediatrico, il Lucile Packard. Ha conosciuto tutto il team di medici che lo avrebbero affiancato ma, a più stretto contatto di tutti deve lavorare conche ha alle sue spalle più di trent’di carriera, Vilma Wong. Appena il neo dottore si è presentata all’infermiera dicendole il suo nome e cognome la donna ha sentito qualcosa di familiare ma poi, quando il ragazzo le ha raccontato che lui proprio in quell’ospedale è nato, la donna ha ricostruito tutto e ha riconosciuto in ...

fanyeol : Buongiorno ho fatto un sogno strano ora ve lo racconto. Ero a passeggio per le vie di Roma con una mia amica che sa… -