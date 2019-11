Una Vita | trame | il figlio di Carmen rischia di morire dopo essersi scontrato con il padre

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Non smettono di essere travolgenti le avventure della telenovela spagnola Una. Dagli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Italia nelle prossime settimane di programmazione, si evince che faranno il loro ingresso Raul Andrade (Santos Mallagray) e Javier soprannominato Adone, ile il marito diSanjurjo (Maria Blanca). I nuovi arrivati daranno avvio a diversi momenti di tensione nelle. Il giovane ragazzoaver capito che suonon è quello che credeva, ma un uomo violento, lo affronterà e durante lo scontro rimarrà ferito gravemente per aver fatto da scudo a sua madre.essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, il ragazzo tornerà a casa e sarà nuovamente in pericolo diper le ferite riportate.minacciata dal marito, l’Andrade mette in pericolo ilNelle prossime puntate italiane in programmazione sulla rete ammiraglia ...

Mov5Stelle : In Italia, per decenni, furbi e corrotti hanno avuto vita facile. Per questo era necessaria una legge che mettesse… - rubio_chef : I capitani sono questi, non i cagasotto viziati che mai hanno fatto uno sport di squadra in vita loro e mai potrann… - Corriere : Sul @Corriere di oggi e sul nostro sito una lettera di Alberto Belli Paci, figlio primogenito di Liliana Segre, dop… -