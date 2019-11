Una Vita | trame iberiche | Marcia ha una crisi dopo aver visto Felipe baciare Genoveva

Una Vita - trame : il figlio di Carmen rischia di morire dopo essersi scontrato con il padre : Non smettono di essere travolgenti le avventure della telenovela spagnola Una Vita. Dagli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Italia nelle prossime settimane di programmazione, si evince che faranno il loro ingresso Raul Andrade (Santos Mallagray) e Javier soprannominato Adone, il figlio e il marito di Carmen Sanjurjo (Maria Blanca). I nuovi arrivati daranno avvio a diversi momenti di tensione nelle trame. Il giovane ragazzo dopo ...

Una Vita - anticipazioni : Raul rimane gravemente ferito da Javier per salvare Carmen : Incredibili novità accadranno nelle prossime settimane ad Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita, svelano che Raul compierà un gesto eroico per salvare la madre. Scendendo nel dettaglio, il giovane si prenderà un colpo d'arma da fuoco per difendere Carmen Sanjurjo dall'ira del marito Javier durante un tentativo di rapina a casa Alday. Uno scontro accesissimo che terrà col fiato sospeso i telespettatori di Canale 5. Una Vita: Javier tiene in ...

Milano - è morto Gianluca Oss Pinter : Una Vita per i profughi e i senzatetto - dalla stazione al centro di via Sammartini : Una gioventù nelle fila dell’estrema destra, gli ultimi vent’anni al servizio dei profughi. È morto sabato sera a Milano Gianluca Oss Pinter, aveva 67 anni: lo hanno trovato nel suo alloggio di viale Ungheria, che gli era stato affidato dalla fondazione Progetto Arca, onlus per la quale prestava servizio da un decennio. Tutta la città lo conosceva per la sua solidarietà nei confronti dei senzatetto. Prima l’accoglienza e il ...

Una Vita - anticipazioni puntata di lunedì 4 e martedì 5 novembre 2019 : anticipazioni puntata 868 di Una VITA di lunedì 4 e martedì 5 novembre 2019: Don Telmo rivela a Lucia i suoi sentimenti per lei, ma tutto il paese è intanto in subbuglio per la scomparsa della donna… Liberto svela a Felipe tutta la verità su Higinio… Samuel minaccia il priore di svelare la verità se non gli dirà subito dove si è nascosto don Telmo… L’accordo relativo all’eredità di Casilda salta per via ...

Una Vita - anticipazioni 4-10 novembre : Padre Telmo condannato dal tribunale ecclesiale : Una settimana importante per gli amanti della soap opera 'Una vita', in onda su Rete 4 tutti i giorni alle ore 14:10 e martedì 5 novembre anche alle ore 22:25. Iniziamo con lunedì 4 novembre, con la clamorosa rivelazione di Don Telmo che rende noti a Lucia i sentimenti nei suoi confronti. Liberto si confida con Felipe, rivelandogli la verità su Higinio. La puntata di martedì si apre con la minaccia di Samuel nei confronti del priore, in quanto ...

Una Vita Anticipazioni 4 novembre 2019 : Telmo confessa il suo amore a Lucia : Dopo aver confessato il suo amare a Lucia il sacerdote è seriamente in crisi: ha tradito l'abito talare!

Una Vita - anticipazioni : Samuel accusa Padre Telmo di aver violentato Lucia : Lucia, Samuel, Alicia - Una Vita Guai seri in arrivo per Padre Telmo (Dani Tatay) nelle puntate di Una Vita in onda da questo pomeriggio: dopo essere stato ritrovato completamente privo di vestiti al fianco di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), il sacerdote verrà infatti accusato da Samuel Alday (Juan Gareda) di aver violentato la giovane. Quest’ultima farà fatica a credere alla colpevolezza del parroco di Acacias, ma l’Alday avrà un ...

Google Foto aggiunge novità per i Google Pixel 4 e Una nuova organizzazione degli album : I Google Pixel 4 e Pixel 4 XL possono contare su una comoda funzionalità che consente agli utenti di "esportare immagini" da qualsiasi video registrato L'articolo Google Foto aggiunge novità per i Google Pixel 4 e una nuova organizzazione degli album proviene da TuttoAndroid.

Una Vita da Anna Wintour : Un po' di cose sulle leggendaria direttrice di Vogue, che oggi compie 70 anni: il Diavolo veste Prada, la passione per il tennis e la copertina che ha cambiato la moda

Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole : Susana Innamorata di Armando! : Anticipazioni Una vita Puntate Spagnole: Susana, dopo essere rimasta a lungo da sola, fa un incontro speciale che la porta a provare di nuovo sentimenti d’amore… Donna Susana è uno dei personaggi più complessi di Una vita, tra i più amati e odiati della soap. L’ex sarta di Acacias 38 è stata più volte un elemento negativo, ma talvolta anche molto positivo. La verità è che la mamma di Leandro è rimasta profondamente segnata ...

Una Vita - spoiler : Telmo sospetta che lui e Lucia siano i genitori di Mateo : I prossimi appuntamenti con la soap opera Una Vita riserveranno al pubblico italiano dei sorprendenti colpi di scena. Sarà Lucia Alvarado a stupire, poiché dopo un salto temporale di dieci anni volterà le spalle sia a Samuel Alday e a Telmo Martinez. La cugina di Celia spezzerà il triangolo amoroso che la vedeva al centro delle scene, avendo al suo fianco un nuovo personaggio chiamato Eduardo, che si rivelerà essere suo marito. Proprio quando la ...

Una Vita - trame al 9 novembre : l'Alday accusa Telmo di aver abusato di Lucia : Le trame di Una Vita in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre annunciano importanti sviluppi. Nel dettaglio, Telmo Martinez dovrà fare i conti con una grave accusa. Il sacerdote, infatti, finirà nel mirino di Samuel Alday che lo incolperà di aver disonorato Lucia Alvarado dopo averla rapita in un capanno. Una Vita, Telmo rapisce la cugina di Celia Telmo, Lucia e Samuel catalizzeranno le prossime puntate delle vicende ambientate ad Acacias 38. ...

Una Vita - anticipazioni puntata di domenica 3 novembre 2019 : anticipazioni puntata 866 e 867 di Una VITA di domenica 3 novembre 2019: Ramon è in ansia per la salute di Servante e lo fa visitare nuovamente dal medico, il quale gli dice che il portinaio potrebbe non farcela. Intanto è tutto pronto per la processione della Vergine, ma Lucia e Telmo non si sa dove siano. Samuel sospetta che il sacerdote abbia “rapito” la ragazza. In effetti Lucia si trova su una carrozza con Telmo e tenta di ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Marcia vuole divorziare - arriva la nipote di Armando : Continuano a lasciare con il fiato sospeso le vicende del famoso sceneggiato iberico Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi in Spagna la settimana prossima, Marcia arriverà ad una conclusione. La brasiliana deciderà di divorziare dal marito Santiago. I cittadini di Acacias 38 invece faranno la conoscenza di un nuovo personaggio femminile. Si tratta di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), che si rivelerà essere una nipote di Armando ...