Ultimo ciak per L’Amica Geniale 2 | fine riprese per la seconda stagione Storia del Nuovo

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 3 novembre 2019) Dopo mesi trascorsi tra Napoli, Ischia e Pisa, chiude il set dellade L'Amica, intitolatadelCognome come l'omonimo libro da cui è tratta. Il secondo capitolo della saga di Lila e Lenù, le due amiche protagoniste della tetralogia di Elena Ferrante da oltre 10 milioni di copie vendute nel mondo, è atteso su Rai1 nei primi mesi del 2020, ma non ha ancora una data d'uscita: leper la regia di Saverio Costanzo ed Alice Rohrwacher sono appena terminate, come conferma il classico party di chiusura della produzione che ha coinvolto attori e maestranze. Alla festa è apparsa la piccola Lila, ovvero la sua interprete Ludovica Nasti, che con tutta probabilità farà da guest star nellaapparendo in alcuni flashback, mentre protagoniste assolute saranno le giovani Gaia Girace e Margherita Mazzucco che hanno già impersonato Lila ...

