Ultime notizie Ultim' ora oggi Liguria | allerta rossa | esonda Petronio | 3 novembre

Ultime notizie Roma del 03-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione che apre la Luigi in studio la nave Alan kurdi è arrivata al porto di Taranto e sono sbarcati 88 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi ieri sera ha preso italiana Asso 30 soccorso in acque internazionali circa 200 persone in difficoltà l’Italia chiede alla Libia la modifica del memorandum in tema di migranti da fare in commissione congiunta dei ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Alan Kurdi arrivata a Taranto : sbarco migranti al via : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. L'Alan Kurdi è arrivata in questi minuti presso il porto di Taranto: iniziato lo sbarco dei migranti a bordo, 3 novembre,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Governo - Renzi vs Conte - 3 novembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, domenica 3 novembre 2019: Governo, Renzi attacca Conte e si scaglia contro ogni aumento di tasse.

Ultime notizie Roma del 02-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 2 settembre in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione migranti tra il porto di Taranto il luogo di sbarco per gli 88 migranti a bordo della Alan kurdi che ieri aveva sfidato divieti nelle acque territoriali italiane nella serata il Viminale Aveva reso noto che si era conclusa la procedura di ricollocazione Dei migranti presenti su una nave attivata Sulla base del ...

Ultime notizie Roma del 02-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 2 novembre in studio da Giuliano Ferrigno cronaca in apertura padre madre e figlia di 5 mesi sono le tre vittime di un incidente La scorsa notte sulla A13 nel bolognese una famiglia Vicentina in camper genitori di 32 29 anni la neonata che stava probabilmente tornando verso casa in mezzo è stato tamponato da un utilitaria dopo aver urtato New Jersey è ribaltata in mezzo alla ...

Ultime notizie Roma del 02-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura padre madre e figlia di 5 mesi sono le tre vittime di un incidente La scorsa notte sulla A13 nel bolognese una famiglia della vicenda in camper genitori di 32 29 anni la neonata che stava probabilmente tornando verso casa in mezzo è stato tamponato da Una utilitaria dopo aver urtato New Jersey è ribaltato in mezzo alla carreggiata è stato ...

Ultime notizie Roma del 02-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione è in studio Roberta Frascarelli lo vogliamo dire chiaramente non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno Prova a mettere in discussione il presidente conte con giochini di Palazzo immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi lo stesso vale anche se si continua indebolire questo esecutivo attraverso messaggi che fanno male al paese e che lo mettono continuamente in ...

Ultime notizie Roma del 02-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia ed al mondo festa con fuochi d’artificio e concerto di cantanti neomelodici a Pozzuoli Napoli nel rione Monte Ruscello per la scarcerazione di due affiliati ai clan longobardi-beneduce io ritorno a casa dei due pregiudicati riferisce al mattino è stato salutato dai familiari di Allora amici con Brindisi e lei dei cantanti ...

Pensioni Ultime notizie : mini aumento 2020 - scontro governo-sindacati : Pensioni ultime notizie: mini aumento 2020, scontro governo-sindacati Pensioni ultime notizie: continua lo scontro tra governo e sindacati sulla mini rivalutazione dei trattamenti previdenziali compresi tra 1.522 e 2.029. Pensioni ultime notizie: tre euro in più all’anno Gli assegni previdenziali di importo compreso tra 1.522 e 2.029 euro subiranno un innalzamento di tre euro all’anno per la rivalutazione delle Pensioni prevista dalla ...