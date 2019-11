Ultime Notizie Roma del 03-11-2019 ore 18 | 10

Fonte : romadailynews

(Di domenica 3 novembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 3 novembre in studio Giuliano Ferrigno maltempo in diverse regioni italiane con la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia che hanno provocato esondazioni e allagamenti una tromba d’aria nel Tigullio mentre la sindaca di Sestri Levante chiede di non uscire di casa a causa delle forti precipitazioni in decine di interventi nella notte dei vigili del fuoco anche in Toscana mentre nel salernitano si dispone elevato a 100 famiglie nelle fasce pedemontane per il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango quindi la cronaca tragedia nella notte a pochi chilometri da Ivrea una diciottenne è morta in strada nel cancello di casa di una villetta secondo una prima ricostruzione rientrando dalla serata con gli amici si è accorta di non avere le chiavi ha deciso di scavalcare ma è rimasta impigliata con gli abiti a ...

