Ucciso a Zurigo il parrucchiere delle star e di Cristiano Ronaldo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) Francesca Galici È statocon diverse coltellate ilportoghese Ricardo Marques Ferreira, trovato morto in una stanza d'hotel a. L'uomo aveva 49 anni e lavorava anche conÈ stato trovato morto aRicardo Marques Ferreira, ildie di molte altre celebrità. L'uomo, 49 anni, era originario di Madeira, la stessa isola del campione della Juventus col quale collaborava molto spesso. Da due anni viveva in Svizzera, dove stanotte ha trovato la morte. A trovare il suo corpo è stato la donnapulizie, in servizio presso l'hotel nel quale l'uomo stava soggiornando. Verso le 14 di venerdì 1 novembre, il personale di servizio è entrato nella stanza e si è trovato davanti “uno scenario macabro”, così come dichiarato dalla donna. “C'era sangue ovunque e puzza di alcol”, ha riferito il personale...

zazoomblog : Cristiano Ronaldo ucciso il parrucchiere a coltellate in una camera dhotel a Zurigo - #Cristiano #Ronaldo #ucciso - zazoomblog : Zurigo ucciso a coltellate in una stanza di hotel il parrucchiere di Cristiano Ronaldo - #Zurigo #ucciso… - riccardiologo : RT @Gazzettino: #cristiano ronaldo, ucciso il parrucchiere a coltellate in una camera d'hotel a #zurigo -